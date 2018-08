10 obiceiuri care îţi schimbă viaţa: te ajută să slăbeşti şi să elimi stresul

Procesul de eliminarea a kilogramelor în plus este unul destul de greu și chiar dacă există diverse soluții miraculoase, capsule, pudre, ceaiuri și programe speciale de antrenament, marea lor majoritate nu funcționează cum te-ai fi așteptat, scrie exquis.ro.

Dr. Sara Gottfried, autor de bestselleruri a decis să împărtășească cu restul lumii secretele pentru a slăbi sănătos și a păstra sau reface echilibrul hormonal. Ea a lansat un curs, „How to Balance Your Hormones For Glowing Skin, Deeper Sleep & Better Digestion" pentru cei ce doresc să scape de kilogramele în plus fără a crea mai mult stres oxidativ, ce duce la și mai multe depozite de grăsime și destabilizează organismul.

Ideea principală este că atunci când reușești să inversezi procesele care au dus prima oară la îngrășare, atunci poți controla poftele alimentare și arderea caloriilor. În schimb, caloriile sunt diferite, unele stochează grăsime în zona abdominală, dar altele permit acumularea de masă musculară și arderea grăsimilor nocive. Așadar, pentru a elimina grăsimea viscerală, trebuie să resetezi producția de insulină, leptină, cortisol, adiponectină și hormonii creșterii, potrivit feminis.ro.

1. Mănâncă proteine

Consumul de proteine stimulează arderea grăsimilor și te menține sătulă, deci ar trebui să crești în special consumul alimentelor bogate în proteine vegetale, cum ar fi mazărea, lintea și legumele.

2. Practică HIIT

„High-intensity interval training" (HIIT) este un antrenament care alternează efectuarea exercițiilor de intensitate crescută, timp de 30-75 secunde cu câte 2-3 minute de exerciții mai ușoare.

3. Evită glutenul și lactatele

Cele mai des întâlnite intoleranțe alimentare sunt la gluten și lactate, iar evitarea lor te va ajuta să slăbeșți fără efort, să tratezi inflamațiile și să normalizezi nivelul de insulină.

4. Mănâncă iarbă grasă

Aceasta e cea mai importantă sursă de acizi grași omega-3, care combat efectele nocive ale fructozei, dar este bogată și în alți nutrienți, care te ajută să slăbești frumos și sănătos, îți îmbunătățesc memoria și capacitatea de concentrare.

5. Mini post

Postul intermitent te va ajuta să scapi de grăsimea viscerală, iar cel mai bine între o perioada de post și una de mâncat normal este să treacă 18 ore pentru o femeie și 16 ore pentru un bărbat, deoarece metabolismele diferă.

6. Limitează fructoza

Fructoza este cel mai periculos dulce pentru metabolism, deoarece nu semnalizează creierului că ești plină ci se duce direct la ficat, unde se depozitează sub formă de grăsime și stimulează producerea insulinei și rezistența la leptine. Acest lucru cauzează inflamații, obosirea ficatului și grăsime în zona abdominală.

7. Evită alcoolul

Pe lângă sucuri și fresh-uri mai trebuie să eviți și alcoolul, dacă vrei să slăbești, deoarece acesta este bogat în calorii goale.

8. Dormi suficient

Trebuie să dormi 7-8 ore pe noapte ca să poți arde grăsimea abdominală, deoarece somnul controlează cortisolul și insulina din organism.

9. Crește nivelul de adiponectină

Adiponectina face legătura dintre celulele de grăsime și creier, deci nivelul său scăzut stimulează înmulțirea țesuturilor adipoase. Dacă ridici nivelul ei, organismul tău va arde mai repede și mai ușor caloriile, așa că trebuie să mănânci mai multe semințe de dovleac și să iei zilnic 35 grame de fibre.

10. Fă față stresului

Stresul cronic crește nivelul de cortisol din organism, ceea ce duce la acumularea de grăsime, respectiv îngrășare și distrugerea mușchilor. Este necesar să găsești o activitate care să te relaxeze, cum ar fi meditația, sportul, plimbările, yoga, băi cu uleiuri naturale sau cititul.