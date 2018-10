10 octombrie. Mistererul lui 10.10. Semnificatii numerologice

Data de 10 octombrie (10.10) aduce cu ea o dubla energie karmica. In numerologie, numerele indica relatii cu karma. Numarul 10 este un numar karmic. Data de 10.10 (10 octombrie) este un bun prilej de reset. O zi in care se aliniaza energiile inceputurilor. O zi in care te eliberezi de "datoriile" trecutului. 10.10 este un moment de iertare, de eliberare, de traiectorii noi.

Data de 10 octombrie (10.10) inseamna deschidere spre optimism, spre indeplinirea dorintelor. Zece este numarul destinului. Este punctul de lansare a individualitatii, a creativitatii, a independentei. Zece este format din 1, numarul liderilor si 0, numar care inseamna amplificare.

Data de 10.10 presupune resimtirea energiei liderului, dar amplificata. In aceasta zi ai parte de o invitatie ca sa incerci ceva nou. Ca sa mergi inainte cu convingerea ca vei reusi. Numarul 10 este considerat un numar norocos, un numar care te elibereaza de trecut. Nu trebuie decat sa prinzi putin curaj.

Cum sa cureti energiile in 10.10

Pentru ca 10 octombrie (10.10) este o data speciala, iata cum sa iti cureti energiile.

Scrie o lista cu "pacatele" trecutului si apoi da-i foc. Prin foc te eliberezi de ele si te purifici.

Scrie o lista cu oamenii importanti din viata ta despre care consideri ca ti-au gresit la un moment dat. Da foc hartiei si te/ii vei elibera de canalele energetice care va leaga.

Scrie trei lucruri pentru care esti recunoscator, in fiecare zi, timp de 30 de zile, fara sa te repeti.

Fa un angajament cu tine insuti ca vei scapa de un obicei daunator si vei adopta unul potrivit pentru tine. Apoi actioneaza in acest sens cel putin 30 de zile, pentru a se forma reflexul.

Numarul ingerilor - 10:10 (1010)

Asa cum am vazut mai sus, numarul 10 si repetitia lui are o insemnatate speciala. Mai mult, daca il vezi de mai multe ori in diverse combinatii (fie numarul de pe un imobil, fie ora la ceas), inseamna ca ingerii iti transmit un mesaj. Numarul ingerilor 1010 inseamna Trezirea, dezvoltarea spiritual. De asemenea, ingerii iti spun ca iti sunt alaturi si ca asteapta doar sa le ceri ajutorul in rezolvarea problemelor tale.

Numarul ingerilor 1010 este o indemnare spre optimism, spre concentrarea pe ceea ce ai de facut. Este o incurajare de vibratie inalta care te conecteaza cu puterea divina si atrage abundenta.

Daca vezi 1010 impreuna cu partenerul de cuplu, inseamna ca aveti un tel puternic impreuna. Iar ingerii va transmit mesajul ca sunt alaturi de voi in atingerea acelui tel. Ingerii va incurajeaza astfel sa iesiti din zona de confort si sa vedeti ce va ofera lumea.

Ce sa faci cand vezi in mod repetat combinatia 10.10

Numarul ingerilor 1010 reprezinta sfarsitul si inceputul. Asa cum orice inceput are si un sfarsit, si sfarsitul aduce un nou inceput. Orice usa inchisa poate deschide o alta. Asigura-te ca deschizi multe usi.

Fii pozitiv, concentreaza-te pe misiunea ta divina. Traieste o viata care sa atraga abundenta pe care o meriti.

Actioneaza fiind convins ca totul este posibil. Ai toate abilitatile necesare pentru a face ceea ce trebuie sa faci.

Fa-ti planuri mari si vizualizeaza-te atingandu-le. Nu pierzi nimic daca visezi. Dimpotriva.

Odata ce ti-ai setat un plan, ai incredere ca vei primi ghidarea divina pentru realizarea lui.

Nimic nu poate reusi fara speranta si rugaciune. Fii conectat cu spiritul tau si iti vei atinge telul.

Atunci cand vezi in mod repetat combinatia 10.10 este un mesaj ca trebuie sa ai mai multa incredere in tine pentru a incepe ceva nou. Un proiect de amploare de care ti-a fost pana acum, dar care te va ajuta sa te implinesti.