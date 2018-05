15 alimente pe care trebuie sa le consumi pentru a trai 100 de ani

Visezi la o viata lunga si sanatoasa? Atunci tot ce trebuie sa faci este sa consumi cateva alimente care iti vor garanta ca vei ajunge sa le spui povesti si stranepotilor.

Nuci

Nucile sunt pline de microelemente vitale pentru creierul si organismul tau. Multe grasimi sanatoase sunt disponibile pentru a sustine sistemul nervos al omului. Consuma cel putin un sfert de cana de nuci pe zi pentru a da organismului tau mineralele necesare.

Lamai

Lamaile sunt cele mai recomandate daca ai lipsa de Vitamina C. Flavonoidele din lamai ajuta la diminuarea celulelor canceroase si ajuta la prevenirea unui numar mare de boli precum raceala.

Broccoli

Broccoli este o sursa minunata de vitamina K, care ajuta la intarirea oaselor. De asemenea ajuta sistemul imunitar in lupta impotriva bolilor. Asigura-te doar ca il gatesti corect.

Fasole

Boabele de fasole sunt o sursa de proteine vegetale sanatoase. Acestea au fibre care ajuta organismul sa digere alte mancaruri si nu sunt o sursa de grasimi rele.

Ciocolata neagra

Nu consuma batoane de ciocolata cu lapte, cu alune sau stafide. Mananca doar ciocolata pura si ramai sanatoasa cu flavonoidele si acizii din cacao care lipsesc de obicei din organismul tau.

Rosii

Diferitele tipuri de rosii sunt minunate in lupta impotriva celulelor canceroase. Ele ofera corpului tau ingredientele necesare pentru imbogatirea singelui. Fiecare persoana ar trebui sa consume cel putin o rosie mare pe saptamana.

Somon

Daca nu esti vegetariana atunci asigura-te ca incluzi in dieta ta si somon bogat in proteine. De asemenea el iti ofera grasimi sanatoase pe care nu le vei gasi in alta parte.

Avocado

Dintre toate fructele posibile, avocado pare sa fie cea mai sanatoasa optiune. Este bogat in vitamine si microelemente care te mentin sanatoasa. S-a demonstrat ca acest fruct scade riscul infarcturilor.

Usturoi

Daca nu mananci usturoi proaspat atunci te afli intr-un risc permanent. Usturoiul ajuta la uciderea unor microorganisme periculoase si iti pastreaza corpul curat de viermi intestinali. De asemenea iti imbunatateste sistemul imunitar.

Fructe de padure

Toate fructele de pasure sunt minunate. Este recomandat sa le consumi in sezon, dar si cele congelate sunt o alternativa buna. Oricum, atunci cand fructele sunt gatite isi pierd aproape toate proprietatile.

Spanac

Aceasta leguma verde contine o cantitate enorma de luteina. Spanacul ajuta la protejarea sistemului imunitar si a vederii. Luteina joaca un rol major in ovulatie si la posibilitatea de a deveni parinte.

Ulei de masline

Alaturi de toate tipurile de ulei, uleiul de masline este plin de grasimi, acizi si flavonoive sanatoase. Ajuta la imbunatatirea sanatatii inimii si la constuirea unor vase de sange elastice si puternice. Asigura-te ca il incluzi in dieta ta zilnica.

Iaurt

Laptele proaspat ar trebui consumat zilnic. Dar iaurtul este perfect pentru toata lumea. Ajuta la crearea si intretinerea microflora organismului si ajuta la digfestia alimentelor pe care le consumi.

Oua

Albusul de ou este plin de proteine. Galbenusul se spune ca este rau pentur sanatatea noastra. Totusi, protivit unor studii recente, daca mananci albusul si galbenusul impreuna este mult mai sanatos decat daca ai consuma doar albusul.

Fructe uscate

Aceste fructe sunt recomandate mai ales in sezonul rece, atunci cand frcutele proaspete nu sunt disponibile. Frcutele uscate au o multime de microelemente si vitamine. De asemenea ele ajuta la intarirea sistemului imunitar pe parcursul lunilor reci din an.