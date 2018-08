15 august, Adormirea Maicii Domnului. Daca faci asta maine vei avea parte numai de ghinion toata viata

La 15 august, Biserica Ortodoxa praznuieste Adormirea Maicii Domnului, cea mai mare sarbatoare inchinata Maicii Domnului. In aceasta zi comemoram moartea si ingroparea Maicii Domnului si mutarea ei la cer.

Adormirea Maicii Domnului, considerata una dintre cele mai importante sarbatori inchinate „celei mai cinstite decat heruvimii si mai marite fara de asemanare decat serafimii", este celebrata de crestin-ortodocsi in fiecare an pe 15 august.

Pentru acest moment, credinciosii s-au pregatesc timp de doua saptamani, prin post si rugaciune. In calendarul Bisericii Ortodoxe exista patru sarbatori inchinate Fecioarei Maria: Nasterea Maicii Domnului, Intrarea in Biserica a Maicii Domnului, Bunavestire si aceasta din urma, considerata a fi de o covarsitoare insemnatate. Biserica Ortodoxa o cinsteste cum se cuvine pe Maica Domnului, aceasta fiind pomenita la fiecare slujba prin rugaciuni, cantari religioase, acatiste sau paraclise.

Despre Maica Domnului, Sfanta Traditie a Bisericii consemneaza incepand cu secolul al IV-lea, atat in Apus cat si in Rasarit, intr-o serie de scrieri, date despre persoana si rolul Maicii Domnului in iconomia intruparii Fiului lui Dumnezeu.

Adormirea Maicii Domnului. Intre parintii si scriitorii din Rasarit care au consacrat Maicii Domnului numeroase tratate, studii si in special omilii si imne se afla: Ioan Damaschin, Gherman, patriarhul Constantinopolului (715-730), patriarhul Modest al Ierusalimului, Andrei Criteanul, Teodor Studitul.

Potrivit traditiei Bisericii, Maica Domnului a trait mai multi ani dupa inaltarea la cer a Fiului sau si a Domnului nostru Iisus Hristos. Cu trei zile inainte de moarte, ea a fost instiintata de Sfantul Arhanghel Gavriil ca va trece din lumea aceasta la viata vesnica. Desi Apostolii erau raspanditi in lume pentru a propovadui Evanghelia la toate neamurile, au fost prezenti la eveniment, adusi prin puterea lui Dumnezeu, Sfanta Fecioara instiintandu-i asupra a ceea ce avea sa se petreaca, potrivit Agerpres.

Adormirea Maicii Domnului. Dupa ce si-a luat ramas bun de la toti cei de fata - noteaza Sfantul Ioan Damaschin - a urmat momentul in care Domnul Insusi S-a coborat spre a primi in mainile Sale sufletul ei cel sfant (moment ce cunoaste o bogata reprezentare iconografica in Biserica Ortodoxa). Atunci, ea a rostit: "Fiule, in mainile Tale imi dau duhul meu". Acestea zicand, si-a dat duhul, ca si cand ar fi cazut in somn. Era o adormire, nu o moarte, adica fara durerile mortii, de unde si denumirea sarbatorii.

Apostolii au luat apoi patul mortuar cu trupul Maicii Domnului, purtandu-l spre mormant. Traditia mai noteaza ca multime mare de oameni se adunase acolo, uimita de chipul adormirii ei si de venirea apostolilor. Cortegiul s-a indreptat spre Ghetsimani unde i se pregatise un mormant nou de piatra.

Adormirea Maicii Domnului. Aici, traditia cunoaste doua versiuni: dupa una, trupul a stat trei zile in mormant, dupa care a fost ridicat in chip tainic spre lacasurile ceresti; dupa cealalta, trupul Maicii Domnului a fost rapit la cer chiar din mainile Sfintilor Apostolilor Petru si Pavel in momentul in care se pregateau sa-l puna in mormant, in mainile lor ramanand doar panza in care era infasurat.

Adormirea Maicii Domnului si ridicarea cu trupul la cer reprezinta ultima taina din lucrarea mantuirii oamenilor. Dupa Invierea lui Hristos, Inaltarea Sa la ceruri si Pogorarea Duhului Sfant, Adormirea Maicii Domnului incheie lucrarea mantuirii savarsita de Mantuitorul Iisus Hristos.

Este pacat sa faci aceste lucruri in ziua de Adormirea Maicii Domnului

Spalatul rufelor, chiar si cu masina de spalat, este interzis la orice mare sarbatoare. Nici Adormirea Maicii Domnului nu face exceptie. Se spune ca cine spala haine in timp ce oamenii sunt la biserica va avea parte numai de ghinioane toata viata.

Nu e bine sa te scalzi. Se spune ca in aceasta zi nu e bine sa te scalzi in rauri de munte, altfel vei fi „lovit" de soarta.

Nu ai voie sa te tunzi de SFANTA MARIA. Acest lucru este valabil atat pentru femei cat si pentru barbati. In cazul barbatilor, daca se tund si arunca parul la gunoi, risca sa cheleasca.

Obiceiuri si traditii

Ziua de 15 august este ultima in care mai poti culege plante miraculoase pentru tratarea diferitelor afectiuni.

Adormirea Maicii Domnului. Nu este bine sa stai cu usa inchisa pe parcursul acestei zile. Se spune ca Fecioara Maria poate intra oricand in casele crestinilor pentru a imparti harul sau divin.

Daca ai de facut un drum important de facut, ia cu tine cel mai bun prieten. Se spune ca in aceasta zi pot avea descarcari electrice pentru a arata supararea Fecioarei Maria fata de oamenii necredinciosi si neuniti. Plecarea la drum de unul singur arata egoism si independenta. Daca vrei sa fii protejat, desi mergi de unul singur la drum, ia cu tine o cruciulita sau un obiect sfintit si vei fi in afara oricarei primejdii.

Chiar daca nu mai este post, ziua de 15 august trebuie respectata. Masa de Sf. Maria trebuie sa fie cat mai cumpatata.