5 semne ale unei boli incurabile. Mergi de urgenţă la doctor dacă le observi!

Scleroza multipla este o boala cu care din ce in ce mai multe persoane se confrunta, in fiecare an. Doua milioane si jumatate de oameni din intreaga lume sufera de scleroza multipla, iar numarul creste alarmant. Este o boala incurabila, dar exista medicamente care pot incetini dezvoltarea bolii, daca este descoperita la timp.

1. Unul dintre primele simptome pe care le simti atunci cand ai scleroza multipla este oboseala.

2. Probleme cu vederea - in cazul in care simti probleme cu vederea, poate fi din cauza faptului ca inaintezi in varsta sau ca stai prea mult la calculator. In alte cazuri, poate fi un simptom al sclerozei multiple. Aceasta boala afecteaza nervul optic si devine inflamat.

3. Un alt simptom este legat de dureri si spasme musculare. 55% dintre cei diagnosticati cu aceasta boala au dureri semnificative la un moment dat. Femeile simt durerea mai mult decat barbatii.

4. Cei care au scleroza multipla intampina probleme legate de vezica urinara. Multi pacienti simt ca nu pot ajunge la timp la toaleta. Urinarea frecventa, nevoia urgenta de a merge, incontinenta si disfunctiile sexuale pot fi simptome ale sclerozei multiple.

5. Unul dintre cele mai neplacute simptome este si uitarea unor lucruri de baza. Problemele cognitive nu sunt neobisnuite, de vreme ce scleroza multipla afecteaza sistemul nervos si central.