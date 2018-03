65 de protocoale secrete. Cum procedăm?

Se vehiculeză faptul că, în numai două zile, pot fi desecretizate faimoasele protocoale. Să vedem dacă este așa.

1). În total sunt 65 de protocoale secrete, pe care SRI le-a încheiat cu alte instituții.

2) Fiecare protocol secret are în stânga sus un număr de ordine dat de SRI, care atestă secretizarea. Iar în dreapta sus un număr dat de instituția parteneră, de exemplu DNA, care a secretizat la rândul ei. Numai că, atenție mare, doar SRI, dintre toate aceste instituții în număr de 65, are dreptul să secretizeze documente. Secretizarea făcută de toate celelalte instituții este ILEGALĂ. Iar cine a secretizat ilegal trebuie să răspundă în fața legii.

3). Desecretizarea se face prin Hotărâre de Guvern. Hotărârea de Guvern nu se poate face decât în baza unei solicitări motivate din partea SRI.

4). Ce se întâmplă dacă SRI, respectiv domnul Eduard Hellvig, refuză să facă o solicitare motivată în acest sens? În acest caz, Guvernul nu poate adopta Hotărârea de desecretizare.

5). Cine îl poate obliga pe directorul SRI să facă solicitarea motivată, în caz că el nu vrea? La prima vedere, președintele României, care este și președinte CSAT. În al doilea rând, ar putea să-l oblige Parlmentul, care a aprobat numirea șefului SRI și care primește și aprobă rapoartele anuale ale instituției.

Prin urmare, dacă domnul Eduard Hellvig se mai gândește și dacă se mai gândește și președintele României Klaus Iohannis, atunci până la desecretizare mai e o cale foarte lungă.

Sorin Roșca Stănescu

Mai jos, regăsiți un text scris de fostu colonel SRI Ion Dedu:

Ciudat, Manda recunoaste ca si la aceasta data protocoalele secrete de stat incheiate intre SRI-MP_DNA functioneaza! Ce aberatie spune si pana acum ce au facut au sprijinit incalcarea legii prin nedenuntarea lor concreta si desecretizare? Sper ca organele abilitate si institutiile statului se vor sesiza cu gravele nelegalitati produce in Romania ultimilor 15 ani!



Din nou am avut dreptate. Golgota protocoalelor si a HCSAT secret de stat se apropie de final! Oare cine vor fi rastignitii? Sper sa intelegeti ca tot prin HG se va face declasificarea la propunerea motivata a SRI. Sa vedem ce are de zis MP si DNA ce nu aveau dreptul legal sa secretizeze alturi de SRI oare cine i-a imputernicit in mod ilegal? Cine va fi sanctionat admnistrativ, civil si penal pentru tot ce s-a intamplat in ultimii cel putin 15 ani in Romania in activitatea judiciara, pe fondul aplicarii nelegale a protocoalelor si HCSAT de catre binomul SRI-DNA?



Iata cum, dupa declaratiile oficiale ale Presedintelui Romaniei si Primului-ministru al Romaniei referitoare la desecretizarea potocoalelor secrete de stat incheiate intre SRI si MinisterulPublic, PICJJ si DNA, o serie de persoane cu imagine publica ies la rampa cu declaratii pe acest subiect spunand cat de mult au dezbatut ei pe acest subiect in trecut, dar uitand sa mentioneze si alte persoane ce au avut un rol important in abordarea sistematica si sistemica a problematicii supuse atentiei azi de oficialii sus mentionati, aratand cu ceva timp inaintea acestora nelegalitatile si ingerintele grave in drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor aparate constitutional, dar ignorate cu desavarsire de activitatea comuna in echipa mixata chiar de catre SRI _ MP_DNA, institutii obligate sa respecte si sa aplice legea si nu sa o incalce in mod flagrant atatia ani fara remuscari institutionale si umane!

Redau un citat dintr-un document oficial al SRI, din 2013, prin care recunoaste sub semnatura ceea ce veti citi....

"d) realizarea interceptarilor si relatiile cu operatorii de comunicatii. Prin hotarare a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, Serviciul Roman de Informatii a fost desemnat autoritate nationala in domeniul realizarii interceptarilor si al relatiei cu operatorii si furnizorii de servicii de telecomunicatii. Serviciul Roman de Informatii administreaza un sistem tehnic de interceptare unic la nivel national, in cadrul caruia executa operatiunile tehnice necesare punerii in aplicare a autorizarilor de interceptare a comunicatiilor obtinute, potrivit legii, de catre toate institutiile nationale abilitate si asigura protectia tuturor informatiilor obtinute din surse tehnice secrete; e) realizarea sarcinilor de contraspionaj radio si identificarea emisiilor radioelectronice ilegale. Serviciul Roman de Informatii desfasoara activitati tehnice de control ambiental si de supraveghere radio, in scopul asigurarii securitatii tehnice a spatiilor protejate impotriva interceptarii ilegale. Serviciul Roman de Informatii organizeaza si desfasoara activitati specifice de contraspionaj radio si alte activitati tehnice pentru identificarea, documentarea si contracararea amenintarilor la adresa securitatii nationale din spectrul radioelectronic;"

Ce pare aveti se cunoastea totul inca din vremuri istorice depsre care eu am vorbit in multe dezbateri televizate sau in conferinte publice....!