7 combinatii alimentare de evitat

In fiecare zi facem fel de fel de combinatii intre alimente, fara sa ne dam seama ca ne ingreunam digestia sau acumulam kilograme in exces.

Modul in care te alimentezi este esential pentru sanatate si pentru mentinerea greutatii ideale. Anumite schimbari pot avea o influenta majora asupra calitatii vietii. Si cum nu este intotdeauna vorba de a manca mai putin, ci de a manca mai sanatos, este important sa tii cont de cateva combinatii alimentare de evitat. Daca urmezi cateva reguli de baza ale asocierii alimentelor poti obtine numeroase beneficii pentru sanatate:

Procesul de digestie va decurge normal, fara neplacerile cauzate de arsuri gastrice, gaze sau flatulenta. Nu te vei simti obosit dupa masa si vei avea mai multa energie. Greutatea va fi mai usor de gestionat, fie ca vrei sa slabesti sau sa castigi cateva kilograme. Tranzitul intestinal se va normaliza. Pe termen lung, chiar si afectiunile cronice se pot ameliora.

Combinatii alimentare de evitat:

In mod normal, ar trebui sa eviti asocierea mai multor grupe alimentare in cadrul unei mese. Din acest motiv, petrecerile unde se servesc multe feluri de mancare, de obicei in exces, sunt un obicei nu tocmai sanatos. Vom trece in revista cateva combinatii alimentare de evitat, cele care sunt cele mai daunatoare pentru sanatate.

1. Pepene galben si pepene rosu

Aceste fructe, servite deseori ca desert ori in combinatie cu gustari sarate, sunt deosebit de daunatoare atunci cand sunt consumate impreuna cu alte alimente. Pepenii sunt bogati in apa si fibre si, desi contin o cantitate impresionanta de vitamine si minerale, nu ar trebui consumati dupa masa, ci in locul acesteia, de preferat pe stomacul gol. Poti servi pepenele dimineata sau dupa amiaza tarziu, separat de alte alimente sau lichide.

2. Proteine si amidon

Una dintre cele mai daunatoare combinatii este cea dintre proteine si amidon, deoarece aceasta incetineste digestia si provoaca crestere in greutate. Proteine gasim in: carne, peste, oua, lapte si lactate, unele legume, nuci si seminte. Amidonul se regaseste in: cereale, produse din faina (paste, paine, dulciuri), cartofi, orez, unele leguminoase (dovleac, morcov, cartofi dulci, sfecla, anghinare), porumb sau mazare. Orice meniu ce contine asocierea tipica de carne si cartofi nu este o alegere sanatoasa. Ideal ar fi sa servesti o portie de carne cu o salata generoasa si legume inabusite sau la gratar.

3. Lapte si produse lactate

Fiind considerat o proteina cu o compozitie diferita, laptele nu ar trebui amestecat cu alte alimente. Ar trebui sa-l consumi intotdeauna separat, numai daca nu ai probleme cu intoleranta la lactoza. Produsele lactate sub forma de iaurt sau branza nu trebuie asociate cu produse pe baza de amidon. Desi este o combinatie frecventa, iaurtul nu se impaca bine cu zaharul.

4. Fructe in timpul meselor

Obiceiul de a servi fructe la desert nu este atat de sanatos precum pare, mai ales daca ai consumat alimente pe baza de amidon. Daca totusi alegi fructele dupa masa, acestea vor fermenta in stomac si vor ingreuna digestia. Singura exceptie este atunci cand meniul consta in carne sau peste alaturi de o salata sau legume (fara cartofi sau alti carbohidrati). In acest caz, portiile pot fi insotite de ananas sau papaya, fructe tropicale bogate in enzime ce faciliteaza procesele digestive. Din acelasi motiv trebuie evitate si sucurile de fructe (foarte bogate in zaharuri) in timpul meselor.

5. Diferite tipuri de proteine

O portie de proteine la o masa este suficienta pentru o dieta echilibrata. Din acest motiv, nu amesteca diferite tipuri de proteine la aceeasi masa (de exemplu, carne cu lactate sau proteine de soia). Fiecare tip de aliment are propriile caracteristici, care activeaza diverse functii digestive, iar amestecarea lor necorespunzatoare face dificil procesul digestiei.

6. Legume cu orice

Cu toate ca putem folosi legume in majoritatea meniurilor, exista cateva combinatii alimentare de evitat. Nu asociem legumele cu: Lapte, Fructe dulci, Pepene galben sau verde, Zahar

7. Apa in timpul mesei

Consumul de apa recomandat de majoritatea specialistilor este intre 1 si 2 litri pe zi. Dar, daca vrei sa respecti aceste indicatii, evita prostul obicei de a bea apa in timpul meselor sau imediat dupa aceasta. Apa in timpul mesei duce la balonare si diluarea sucurilor gastrice, prin urmare la ingreunarea digestiei. Consuma lichide inainte de masa sau intre mesele principale.