7 motive tari pentru a consuma oua

Ouale au o reputatie proasta nemeritata. Aceste alimente sunt foarte sanatoase si, consumate de trei - cinci ori pe saptamana, ofera numeroase beneficii organismului. Exista multe motive pentru a consuma oua. Populare in intreaga lume, acestea sunt foarte hranitoare si sunt incluse in categoria asa numitelor „superalimente".

1. Motive pentru a consuma oua daca vrei sa slabesti

Daca fac parte dintr-o alimentatie sanatoasa, saraca in calorii, ouale te ajuta sa slabesti mai usor.

Acestea contin vitamine si minerale care hranesc organismul, prevenind carentele nutritionale si lipsa energiei.

Proteinele usor digerabile din compozitia lor contribuie la dezvoltarea masei musculare si la imbunatatirea performantelor sportive.

Ouale sunt printre cele mai satioase alimente, ajutand la controlarea poftei de mancare.

Un ou intreg are aproximativ 77 de calorii.

2. Ouale combat oboseala

Consumate la micul dejun, ouale combat somnolenta din timpul diminetii si lipsa de energie de dupa-amiaza, care iti scade randamentul la serviciu.

Cantitatea mica de grasimi si aminoacizi ofera energie, marind productivitatea la nivel fizic si mental.

Ouale contin vitamina B12, un nutrient care transforma carbohidratii in energie.

3. Sunt benefice pentru vedere

Ouale sunt o alegere excelenta pentru ingrijirea ochilor.

Acestea sunt o sursa importanta de luteina si zeaxantina, doi antioxidanti care protejeaza celulele si scad riscul de cataracta, degenerare maculara si orbire.

In plus, ouale contin doze semnificative de vitamina A, iar lipsa acestui nutrient este asociata cu un risc crescut de dezvoltare a bolilor oculare.

4. Imbunatatesc sanatatea creierului

Ouale contin un nutrient numit colina care imbunatateste sanatatea creierului. Aceasta substanta, insotita de vitamina B, ajuta la construirea membranelor celulare si la prevenirea deteriorarii premature a creierului.

Organismul foloseste colina pentru a construi structuri care transmit informatii creierului si intaresc memoria. Aceasta substanta regleaza functionarea sistemului nervos si activitatea neurotransmitatorilor.

5. Reduc inflamatiile

Alimentele bogate in grasimi, zahar si aditivi tind sa provoace inflamatii in organism, care te predispun la diferite boli cronice.

Datorita continutului de colina, aminoacizi si antioxidanti, ouale combat inflamatiile, protejand celulele si tesuturile.

Acest aliment imbunatateste sanatatea creierului si a sistemului circulator, contribuind la optimizarea procesului de oxigenare a celulelor.

Daca fac parte dintr-o alimentatie sanatoasa, ouale ajuta la eliminarea deseurilor din sange.

In plus, acestea stimuleaza productia de colagen. Colagenul este o substanta necesara pentru mentinerea sanatatii articulatiilor.

6. Intaresc sistemul imunitar

Intarirea sistemului imunitar este unul dintre cele mai bune motive pentru a consuma oua. Nutrientii din acest superaliment participa la formarea anticorpilor, ajutand in lupta impotriva microorganismelor patogene care ataca organismul. Vorbim, in principal, despre:

Vitaminele A, complexul B, D, E, K

Minerale: seleniu, fosfor, calciu, zinc.

7. Ajuta la intarirea oaselor

Consumate in mod regulat, ouale intaresc efectele unei diete sanatoase si ale exercitiilor fizice in ceea ce priveste mentinerea rezistentei oaselor.

Ouale contin o cantitate mica de calciu, care ajuta la prevenirea pierderii densitatii osoase.

In plus, acest aliment este una dintre cele mai bune surse de vitamina D, un nuntrient care ajuta la absorbtia calciului in organism si la formarea tesuturilor osoase.