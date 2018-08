A cheltuit o avere ca sa arate mai batran! Cum arata tanarul inainte sa se transforme total

In timp ce unii cheltuie averi sa intinereasca, altii dau bani ca sa imbatraneasca. Este si cazul unui culturist polonez care a avut o idee neobisnuita. Pawelw Ladziak are 35 de ani, insa a cheltuit sume impresionante ca sa arate mai batran decat este in realitate.

Barbatul l-a avut ca sursa de inspiratie pe italianul Gianluca Vacchi, cel care face ravagii in mediul online cu dansurile sale, dar si cu viata de lux pe care o duce. Acum Pawelw, care a tras din greu de fiare, si-a vopsit parul si barba si pare ca e mai batran cu 20, chiar 25 de ani, scrie Daily Mail. Cu noua schimbare, barbatul a atras atentia internautilor care il urmaresc in numar tot mai mare pe contul de Instagram.