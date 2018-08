A dat lovitura dupa lovitura, dar a fost prins de politisti. La doar 18 ani, avea o metoda foarte bine pusa la punct

Un tanar in varsta de 18 ani, din Iasi, a dat lovitura dupa lovitura pana sa fie prins de politisti. Acesta avea o metoda foarte bine pusa la punct prin care reusea sa sustraga sume importante de bani din autoturismele echipate pentru taximetrie, profitand de momentele in care soferii nu erau atenti.

"Politistii din cadrul Sectiei nr. 2 Politie Iasi au identificat un tanar, de 18 ani, banuit de comiterea a trei fapte de furt calificat. Din cercetarile efectuate de politisti a rezultat faptul ca, in cursul lunii ianuarie, acesta, impreuna cu alte persoane, in timp ce s-ar fi deplasat cu un autoturism taxi pe raza municipiului Iasi, profitand de neatentia taximetristului, i-ar fi sustras din torpedoul masinii portofelul ce continea suma de 500 de lei. De asemenea, in cursul lunii aprilie, acesta, prin acelasi mod de operare, ar fi sustras 1.300 de lei dintr-un portofel aflat in torpedoul unui autoturism taxi. Tot in cursul lunii aprilie, acesta, prin distragerea atentiei soferului, ar fi sustras dintr-un autoturism taxi 1.000 de lei. Prejudiciul a fost recuperat in proportie de 70%, fiind predat persoanelor vatamate, iar cercetarile continua", declara Anca Vijiac, purtator de cuvant al IPJ Iasi.