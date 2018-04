A fost descoperit butonul declansator al bolilor inflamatorii

Specialistii au descoperit un nou proces metabolic din corpul uman prin intermediul caruia pot fi oprite inflamatiile. Ei au descoperit ca acidul itaconic actioneaza precum un declansator pentru macrofage, celulele din sistemul imunitar care se afla la baza nenumaratelor boli inflamatorii, inclusiv artrita, boala inflamatorie intestinala sau afectiunile cardiace.

Cercetatorii din cadrul Colegiului Trinity din Dublin spera ca descoperirea lor sa ajute la tratarea bolilor infectioase si inflamatorii. Specialistii au utilizat in cadrul analizelor atat celule umane, cat si celule ale soarecilor. "Echipa a explorat schimbarile metabolice de la nivelul macrofagelor in ultimii sase ani si am ajuns la una dintre cele mai importante descoperiri din cadrul analizei," a declarat profesorul Luke O'Neill, din cadrul Universitatii din Cambridge. "Era cunoscut faptul ca macrofagele provoaca inflamatii, dar am descoperit ca pot fi convinse sa elimine o biochimicala denumita acid itaconic. Aceasta functioneaza precum o frana importanta sau un declansator ce stopeaza inflamatia printr-un proces nemaivazut pana in prezent," a declarat O'Neill. "Macrofagele preiau nutrientii din glucoza si o transforma in itaconic. Acest produs blocheaza apoi factorii inflamatori si protejeaza soarecii de inflamatii letale ce pot aparea in timpul infectiilor," a declarat dr. Evanna Mills, unul dintre autorii lucrarii.