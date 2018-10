A fost prins infractorul care a evadat cu elicopterul dintr-o inchisoare din Paris

Redoine Faid, infractorul care a evadat pe 1 iulie dintr-o inchisoare din Paris cu ajutorul unui elicopter, a fost capturat dupa trei luni, in orasul Creil din nordul Frantei, au transmis reprezentantii Politiei.

Faid a fost arestat impreuna cu alti trei barbati, unul dintre acestia fiind fratele sau, transmite BBC. Ultimele informatii privind locatia sa au fost facute publice pe 24 iulie, la aproape o luna de la evadare, cand acesta a fost vazut intr-o masina care a fost ulterior abandonata intr-o parcare din orasul Sarcelles, cu exploziv la bord. Infractorul a evadat din penitenciarul Reau din regiunea Seine-et-Marne, cu ajutorul unui elicopter care a aterizat in curtea inchisorii, la bordul caruia se aflau trei complici inarmati.

Nicio persoana nu a fost ranita in urma evadarii, care a durat doar cateva minute. Elicopterul folosit in evadare a fost descoperit incendiat in zona orasului Gonesse. Faid, condamnat la 25 de ani de inchisoare pentru un jaf armat in urma caruia a murit un ofiter de politie din Villiers-sur-Marne, a mai evadat si in aprilie 2013 din penitenciarul Lille-Sequedin, fiind prins dupa o luna si jumatate.