A inceput loteria vizelor 2020. Cum sa te inscrii?

Inregistrarile pentru programul Loteria Vizelor vor avea loc in perioada 3 octombrie - 6 noiembrie, iar castigatorii vor fi anuntati incepand cu 7 mai 2019, potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA.

„Departamentul de Stat administreaza anual programul de imigrare „Diversity Visa" mandatat de Congresul S.U.A. Sectiunea 203(c) a Legii de Imigrare si Nationalitate (INA) stabileste o clasa de imigranti cunoscuta ca „diversity immigrants" din tarile cu rate mici de imigrare in Statele Unite de-a lungul istoriei. Pentru anul fiscal 2020, vor fi disponibile 50.000 de vize DV („diversity visas"). Nu se percepe nicio taxa de inregistrare in programul DV. Instructiunile complete se pot gasi pe pagina de internet a Departamentului de Stat la www.usvisas.state.gov/dv/instructions", se arata in comunicatul de presa al Ambasadei SUA la Bucuresti.

Inregistrarea electronica in Programul Diversity Visa al Statelor Unite va incepe miercuri 3 octombrie 2018 la 19:00 (ora Romaniei) si va ramane disponibila pana marti 6 noiembrie 2018 la 19:00 (ora Romaniei).

Pentru a participa in programul din acest an, aplicantii trebuie sa acceseze pagina de internet a Departamentului de Stat www.dvlottery.state.gov in cursul perioadei de inregistrare, unde vor gasi formularul de participare (E-DV) si informatiile complete.

„Participantii trebuie sa transmita o fotografie recenta, facuta in ultimele sase luni. Participantii care vor folosi fotografii transmise in programul anterior (DV-2019) vor fi descalificati automat. Nu se accepta fotografiile in care persoanele fotografiate poarta ochelari. Nu exista nicio taxa pentru transmiterea unei inregistrari electronice", mentioneaza Ambasada SUA la Bucuresti.