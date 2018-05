A murit Cristian Ţopescu, cel mai bun, iubit si admirat comentator sportiv din România

Cristian Gațu a fost unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Cristian Țopescu. Acesta a povestit, pentru prosport.ro, că a avut speranțe că fostul mare commentator sportive va trece cu bine peste problemele medicale care l-au trimis la Spitalul Elias. Din păcate, Țopescu a murit marți. Avea 81 de ani. Dublu campion mondial cu […] The post Cristian Gațu, dezvăluiri despre Cristian Țopescu: ”Ultima oară am fost la el duminică, aveam speranțe!” appeared first on Cancan.ro.