A murit liderul clanului Duduianu, aflat in inchisoare

Liderul clanului Duduianu, Ion Duduianu, a murit la Spitalul Orasenesc din Gaesti unde a fost adus dupa ce i s-a facut rau in Penitenciarul din Gaesti, unde executa o pedeapsa de 10 ani pentru trafic de persoane.

Purtatorul de cuvant al Penitenciarului Gaesti, Florin Ispas, a relatat, marti, ca barbatului i s-a facut rau luni seara, in jurul orei 21:00. "Unei persoane private de liberatate i s-a facut rau. A fost dusa cu Ambulanta la Spitalul Orasenesc Gaesti unde i s-au facut manevre de resuscitare dar nu s-a mai putut face nimic pentru a fi salvata", a declarat Ispas. La randul sau, directorul Spitalului Gaesti, Cristina Seltea, a spus ca Ion Duduianu a intrat in stop cardiorespirator la cateva secunde dupa ce a fost adus la unitatea sanitara.

"El se stia cu probleme cardiace. Avea antecedente. Mai suferise un infarct. La cateva secunde dupa ce a fost adus cu dureri in piept a intrat in stop cardiorespirator. O ora a durat resuscitarea. Nu s-a mai putut face nimic", a precizat Seltea. Surse medicale au declarat ca Ion Duduianu ar fi a presimtit ca o sa moara. Cand a fost dat jos din ambulanta le-a spus cadrelor medicale: "Aveti grija ca eu mor". Ion Duduianu era incarcerat in Penitenciarul Gaesti unde executa o pedeapsa de 10 ani pentru trafic de persoane. Saptamana viitoare, Ion Duduianu urma sa intre in comisia de eliberare conditionata.