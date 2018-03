A slabit 9 kilograme renuntand la un singur aliment. Reteta minune care i-a facut Andreei Esca silueta de viespe

In urma cu doar cativa ani Andreea Esca si-a schimbat complet look-ul dupa ce a slabit noua kilograme in doar cateva luni, fara sa faca mari eforturi si fara sa apeleze la vreun medic estetician.

Andreea Esca, vedeta Stirilor PRO TV de la ora 19.00, nu este adepta operatiilor estetice, motiv pentru care a preferat sa scape de kilogramele in plus facand mult sport si tinand un regim alimentar relaxat. Daca in urma cu ceva timp Esca avea 64 de kilograme, acum ea a ajuns la 55 de kilograme, la 1,62 m inaltime. Pentru a slabi, Andreea sustine ca a tinut o dieta renuntand la carbohidrati - adica nu a mai mancat paine, paste fainoase, pizza, produse de patiserie, dulciuri si, in plus, merge la masaje si la impachetari corporale si face sport cu regularitate.

"Sportul e baza si un pic de atentie la mancare nu strica. De asemenea, nu sunt adepta operatiilor estetice, nu mi-am facut nici macar o injectie", ne-a marturisit Andreea. „Singura mea regula este sa fiu la ora 19:00 la pupitrul stirilor. Dar incerc sa nu mananc mult dulce, sa evit painea, pastele, cartofii, ma rog, tot ce stim sigur ca ne va aduce niste kilograme in plus. Fericirea este cea mai sigura cale catre un look de invidiat.

Din pacate, insa, nu va pot da reteta. Si atunci va doresc sa o gasiti, sa stiti ca, daca veti face, daca veti trai lucruri care va fac fericite, se va vedea. Si bonus: sa faceti un pic de sport in limita timpului", spune Andreea Esca. Pentru Andreea, o zi normala din cursul saptamanii incepe la prima ora si se termina pe intuneric, atunci cand ajunge acasa. In week-end insa, ea isi rezerva timpul pentru a petrece alaturi de familie. Cum Andreea este plecata cam toata ziua, dat fiind faptul ca este angrenata in mai multe proiecte de succes, sotul sau este cel care face lectii cu cei doi copii, Alexia si Aris. Stirista insa nu rateaza sa verifice cunostintele copiilor sai, la limba romana.