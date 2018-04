Absolut revoluționar! Primul biocomputer cu celule vii

Conform IFL Science, specialiştii utilizează nouă populaţii diferite de celule dezvoltate în culturi 3D pe care au reuşit să le facă să se comporte precum un circuit electronic.

Aceştia au eliminat cablajele electrice pe care le-au înlocuit cu intrări chimice şi astfel au obţinut un computer viu ce răspunde la informaţii furnizate pe care le poate procesa prin intermediul porţilor logice AND, NOT şi OR. Toate sistemele digitale se bazează pe porţi logice. Printr-o poartă NOT trece o intrare 1 ce se transformă într-o ieşire 0. Acestea sunt lucruri de bază, iar realizarea unui computer biologic reprezintă o reuşită remarcabilă. Anterior, alte grupuri de cercetători au încercat să obţină un computer viu, dar au realizat o componentă mult mai simplă decât ce a realizat în prezent. Biocomputaţia este un câmp nou de cercetare, iar realizarea unui astfel de sistem este extrem de dificilă.