Academia Serviciului Roman de Informatii isi reclama mai multi ''doctori'' pentru plagiat! ''VIP-urile'' de pe lista

Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" (ANIMV) a depus la CNATDCU opt noi sesizari de plagiat care vizeaza teze de doctorat sustinute in aceasta institutie aflata in subordinea SRI. Dintre cele opt sesizari, depuse la inceputul acestei luni, patru se refera la tezele unor fosti ofiteri superiori din SRI, doua vizeaza fosti ofiteri superiori din SPP, iar alte doua - un om de afaceri si un fost vicepresedinte ANAF.

"Cele mai cunoscute nume de pe aceasta noua lista de prezumtivi plagiatori sunt Sorin Gabriel Cozma, fost sef al Directiei Generale de Prevenire si Combatere a Terorismului din cadrul SRI, care a trecut in rezerva in vara lui 2017, si Gabriel Naghi, care a fost sef al Serviciului de Paza si Protectie (SPP) in perioada decembrie 2000 - decembrie 2005. Cinci dintre cele cele opt lucrari asupra carora planeaza suspiciuni de plagiat au fost sustinute in 2010, primul an in care la ANIMV s-au acordat titluri de doctor, iar alte trei au fost sustinute in 2011. De altfel, mai mult de jumatate dintre tezele de doctorat sustinute in 2010 la Academia SRI ridica suspiciuni de plagiat (9 din 16 teze)", scrie sursa citata.