Accident grav in Calarasi: doi barbati au murit

Doi barbati au murit, sambata, dupa ce masina in care se aflau a cazut intr-un canal in care apa are o adancime de un metru, din localitatea Curcani, judetul Calarasi. Accidentul s-a produs intr-o curba, vizibilitatea fiind redusa din cauza cetii.

Potrivit reprezentantilor Politiei Calarasi, autoturismul in care se aflau doua persoane circula pe DN 4. La un moment dat, la Curcani, masina a parasit drumul intr-o curba, pe fondul vizibilitatii reduse din cauza cetii si a cazut intr-un canal. In autoturism au fost gasite trupurile a doua persoane, conform Mediafax. Reprezentantii ISU Calarasi au declarat, la randul lor, ca masina a cazut intr-un canal in care apa are o adancime de un metru. In accident au murit doi barbati, de 76 de ani, respectiv de 40 de ani.