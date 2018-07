Acest om a baut 10 coca-cola pe zi timp de o luna! Iata ce a patit

Coca-Cola poate fi o bautura racoritoare si gustoasa, insa, pe termen lung, aceasta bautura este aproape nociva pentru om.

Fiind plina de zahar si acid, aceasta nu este tocmai recomandata pentru corpul tau. George, in varsta de 50 de ani, a incercat un experiment folosind Coca-Cola. A baut zilnic 10 cutii de Coca-Cola pe zi, timp de o luna pentru a vedea ce se intampla cu el. Aceasta este prima poza, din prima zi, George avea 76.2 kilogame (168 LB) Efectiv in 30 de zile, George s-a ingrasat 10 kilograme, cu acelasi stil de viata, dar adaugand cele 10 Coca-Cola pe zi. Schimbarea nu ar fi fost atat de inspaimantatoare daca nu am fi vazut si poza cu George in urma cu 30 de zile si acum. Fata i-a imbatranit, burta i-a crescut, iar musculatura nu mai este definita. Efectiv, a absorbit tot zaharul ce l-a facut sa „imbatraneasca" si sa isi piarda forma.