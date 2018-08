Actrita Valeria Seciu implineste 79 de ani. Isi duce singura batranetile

Marea noastra actrita Valeria Seciu implineste miercuri, 1 august, 79 de ani. Romanii o iubesc si ii respecta cariera de exceptie pe cele mai importante scene din tara. Din pacate, isi duce singura batranetile.

O mare actrita, cu o cariera de exceptie. Marea actrita Valeria Seciu este si acum iubita de romanii care au aplaudat-o pe marile scene pentru performantele sale actoricesti. Parea atat de delicata si te emotiona cu privirea pierduta si vocea stinsa, inconfundabile. A fost casatorita cu iubirea vietii, marele actor Octavian Cotescu, decedat la doar 54 de ani (1985). A ramas singura, dupa ce sotul ei, actorul Octavian Cotescu, s-a stins din viata la numai 54 de ani (1985), iar unicul lor fiu, Alexandru, a parasit casa parinteasca pentru a imbraca hainele monahale.

Valeria a fost o actrita cu o frumusete aparte si cu un talent pe care l-au apreciat enorm iubitorii de teatru si film si care i-a fost incununat cu premii importante. Premiul Gopo pentru cea mai buna actrita in rol secundar, Premiul Uniter pentru intreaga cariera sau Premiul FNT sunt doar cateva trofee din palmaresul Valeriei Seciu, indragita din piesele "Livada de visini" sau "Regele Lear". Dar astazi, trofeele si titulaturile nu ii alina cu nimic dorul de sotul ei, celebrul Octavian Cotescu, care a incetat din viata in urma cu 33 de ani, si nici de fiul sau, Alexandru, in varsta de 50 de ani.

Craciunul, Pastele sau aniversarile sunt momente care-i starnesc lacrimile si nostalgia. Pe unicul sau baiat il vede destul de rar si asta pentru ca dupa moartea tatalui care l-a marcat profund, Alexandru Cotescu (n.r.- avea 17 ani cand tatal sau s-a stins) a ales calea ortodoxiei. A absolvit doua facultati, una tehnica, apoi Teologia, si a hotarat sa-si dedice viata slavindu-l pe Dumnezeu.

In anul 2000, tanarul a plecat la Sfantul Munte Athos, mai precis la Manastirea Vatopedu din Grecia, si a imbracat hainele calugaresti numindu-se Parintele Daniil. "Am aflat ca viata, in calugarie, nu-i asa cum mi-o inchipuiam inainte. In rest, cautam toti sa devenim mai smeriti decat suntem", spunea acesta, intr-un interviu.