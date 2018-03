Acuzatii grave la adresa DNA! Un deputat acuza mai multe abuzuri

Noi acuzatii grave apar in spatiul public cu privire la modul de operare a procurorilor de la DNA Ploiesti. Deputatul Andreea Cosma reclama, intr-o interpelare adresata ministrului Carmen Dan, ca pe langa presiunile facute pentru depunerea de denunturi, procurorii "unitatii de elita" ar fi falsificat si unele teste poligraf.

Potrivit informatiilor publicate de Romania TV, Andreea Cosma sustine ca procurorii apelau adesea la testari la IPJ Buzau, care ar avea aparatura vechea, mult mai usor de "masluit", in timp ce in sediul de la Prahova ar exista aparatura moderna. Un asemenea caz n-a vazut Iasul: un hot periculos a furat din sediul DNA desi era incatusat si pazit indeaproape de doi agenti! Seful DNA a sesizat grozavia! "Din informatiile pe care le detin a rezultat ca echipamentul de la IPJ Prahova este unul performant, de ultima generatie, in timp ce echipamentul de la IPJ Buzau este unul vechi, neperformant si permite falsigicarea testului", scrie Andreea Cosma in interpelare.

Deputatul a trimis recent o interpelare catre Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, careia ii cere sa dispuna verificari in acest sens. "Va rog sa dispuneti verificari si sa-mi comunicati cati martori, suspecti sau inculpati au fost adusi de catre DNA Ploiesi la IPJ Buzau pentru testarea poligraf din anul 2013 si pana in prezent. Totodata, prin comparatie, va rog sa dispuneti verificari si sa-mi comunicati cati martori, suspecti sau inculpati au fost trimiti de catre DNA Ploiesti la IPJ Prahova, pentru testarea poligraf din anul 2013 si pana in prezent.", scrie Andreea Cosma in document.