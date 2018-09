Acuzatii incendiare la adresa presedintelui PSD: Se va crea un blocaj in teritoriu

Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Radu Moldovan, l-a criticat marti, in cadrul unei conferinte de presa, pe presedintele Klaus Iohannis pentru faptul ca a suspendat sedinta CSAT, spunand ca acest blocaj privind rectificarea bugetara va crea probleme in teritoriu.

"Noi nu avem rectificare bugetara, eu si cu primarii, de trei luni de zile, pentru ca domnul Iohannis este nemultumit ca o sa se poata plimba mai putin, ca nu si-a cheltuit banii, iar astazi a suspendat sedinta CSAT pentru ca nu e multumit de buget. Vad ca nu prea il intereseaza ce se intampla la DGASPC, ce se intampla cu cofinantarea proiectelor europene, cu spitalele, cu pensiile, cu problemele romanilor. M-as astepta sa isi intrerupa concediul domnul presedinte Iohannis, sa se duca sa faca CSAT si sa dea avizul acela, chiar daca este consultativ, la Guvern, sa se poata face rectificarea", a spus Moldovan, care conduce si filiala judeteana a PSD.

Potrivit lui Radu Moldovan, Guvernul este blocat la rectificarea bugetara pentru ca a fost redus bugetul Administratiei Prezidentiale si al "celorlalte structuri frumoase ale Romaniei".

"De 28 de ani, lucrul acesta nu s-a mai intamplat niciodata pana acum, Guvernul sa fie blocat in rectificare, pentru ca si-au permis, vezi Doamne, cei de la Guvern sa-i taie un pic din macaroane. Poate sunteti curiosi sa va uitati pe bugetele lui, sa vedeti cum arata, cum le-a dublat Ciolos sau le-a triplat, si poate il intreaba cineva ce face cu banii acestia domnul presedinte si cu celelalte structuri frumoase ale Romaniei", a mai declarat presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud.

Sedinta CSAT a fost suspendata, iar Guvernul trebuie sa vina cu un nou proiect privind rectificarea, in care sa renunte la taierile bugetare in zona securitatii nationale, a declarat marti presedintele Klaus Iohannis.

"Guvernul a publicat in august un proiect de rectificare bugetara, un proiect care reprezenta o rectificare bugetara puternic pozitiva, adica s-au alocat mult mai multi bani in plus decat in bugetul initial. Asa a si fost prezentata rectificarea, asa s-a si dorit. Totusi, spre suprinderea multora, nu doar a celor din domeniul securitatii nationale, pe o rectificare puternic pozitiva Guvernul a propus taieri semnificative la foarte multe institutii importante din zona securitatii nationale. Acest lucru nu a fost la niciun moment explicat'', a spus seful statului, dupa sedinta CSAT.

El a aratat ca in sedinta CSAT nu s-a putut obtine consens, astfel ca avizul necesar pentru rectificarea bugetara nu a putut fi emis.

''Nu s-a putut obtine consens, adica unanimitate in CSAT, si nu s-a putut emite avizul necesar pentru rectificarea bugetara. Am luat decizia sa suspend sedinta CSAT, deoarece, dupa parerea mea, rectificarea bugetara este necesara, dar, pe de alta parte, nu putem face abstractie si nu dorim sa facem abstractie de la principiul colaborarii loiale intre institutiile statului. Si atunci, prin suspendarea sedintei CSAT, am creat posibilitatea Guvernului sa revina cu un nou proiect de rectificare, sa renunte la aceste taieri bugetare in zona securitatii nationale, care in niciun caz nu pot fi explicate decat eventual printr-o sintagma de tip 'sicana politica', sa se revina la discutii, la colaborari si imediat ce situatia va fi remediata se va putea obtine avizul CSAT", a precizat seful statului.

Presedintele a conchis ca asteapta un nou proiect de rectificare bugetara din partea Executivului.

"Astept si asta le-am spus membrilor Guvernului sa revina cu un nou proiect de rectificare bugetara care elimina aceste taieri inexplicabile daca vrem sa fim oameni seriosi. Daca dorim sa insistam pe niste sicane politice atunci lucrurile s-ar putea sa se corecteze un pic mai greu", a aratat seful statului.