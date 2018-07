Adrian Nastase a fost audiat in scandalul inchisorilor CIA din Romania

Potrivit unor surse, fostul premier Adrian Nastase ar fi fost audiat in scandalul inchisorilor CIA din Romania. Audierea ar fi avut loc la sediul Parchetului General si are ca referinta dosarul in care se investigheaza existenta inchisorilor CIA din Romania. Audiera a avut loc in urma cu cateva saptamani. Sursele celor de la stiripesurse au afirmat faptul ca fostul premier a declarat ca nu stie de existenta unor astfel de centre in Romania.

Pe langa fostul premier, Adrian Nastase, la audieri au fost chemati si alti martori care, potrivit acelorasi surse, au avut declaratii asemanatoare. Mentionam faptul ca pe parcursul anchetei au mai fost audiati doi fosti sefi de stat, Ion Iliescu si Traian Basescu, un fost consilier prezidential, Ioan Talpes dar si Marius Petrescu presedintele ORNISS. In urma declaratiilor toti cei mai sus enumerati au negat ca ar fi avut vreo cunostinta despre existenta unor posibile inchisori CIA pe teritoriul tarii. In 2012 a fost deschis dosar, iar procurorul Cristian Lazar este cel care conduce investigatia. In luna mai a acestui an, CEDO a stabilit in cazul Al Nashiri vs. Romania ca tara noastra este responsabila pentru incalcarea drepturilor lui Al Nashiri, care timp de 18 luni ar fi fost detinut intr-o inchisoare secreta CIA gazduita de Romania. In comunicarea CEDO se arata ca Romania ar fi gazduit o inchisoare secreta CIA, cunoscuta drept Centrul de detentie NEGRU (Detention Site Black), in perioada septembrie 2003-noiembrie 2005. Instanta europeana a recomandat autoritatilor din Romania sa efectueze investigatii complete.