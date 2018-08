Primăria Sectorului 3, prin compania Administrare Străzi S3, este noul acţionar majoritar al Delta ACM 93, a anunţat instituţia condusă de Robert Negoiţă. Compania este una dintre cele mai puternice, patronul ei fiind in Top 300. Portofoliul firmei de construcţii include lucrări la metroul de Drumul Taberei şi la Centura Capitalei.

Administrare Străzi S3, societate deținută de Primăria Sectorului 3, a devenit acționar majoritar al companiei Delta ACM 93 S.A, detinuta de Florea Diaconu, după ce a achiziționat 51% din acțiunile acesteia. Contractul între cele două părți a fost semnat pe 27 august, iar prețul tranzacției a fost de 1 leu, se arată în anunţul Primăriei Sectorului 3. Prin acest contract Administrare Străzi S3 a preluat Delta ACM 93 cu toate drepturile și obligațiile acesteia. Este cunoscuta in acest context relatia dintre Robert Negoita, primarul Sectorului 3, si Florea Diaconu, beneficiarul mai multor lucrari "cu dedicatie" in acest sector al Capitalei. Peste 40% din contractele încheiate de Primăria sectorului 3 au mers la firma Delta ACM 93 care era "insurubata" la finantele sectorului inca din 2007, de pe vremea lui Liviu Negoita, care a lasat-o mostenire mai departe pana la Robert Negoita, care, la randul lui, l-a "conditionat" pe Diaconu in interese proprii.

Delta ACM 93, companie înfiinţată în urmă cu 25 de ani, este unul dintre marii jucători pe piaţa construcţiilor. Printre lucrările de infrastructură realizate se numără modernizarea Pasajului Universităţii din București, lărgirea unei secţiuni din Centura Capitalei, dar şi cele de la Magistrala 5 de metrou. Compania a realizat, printre altele, lucrări pentru modernizarea Pasajului Universităţii din Bucureşti, pentru renovarea Parcului Alexandru Ioan Cuza din Sectorul 3 şi a parcului Orăşelul Copiilor din Sectorul 4. Firma a avut în anul 2017 un profit net de 1,8 milioane de lei (atentie!, la nivel de butic ceva mai mare, din colt de strada), la o cifră de afaceri de 254 de milioane de lei, realizată cu 512 salariaţi. De asemenea, datoriile companiei se cifrau la 316 milioane de lei, conform datelor de la Ministerul Finanţelor Publice.

Pe lângă datorii, compania de construcţii s-a mai confruntat în ultimul an şi cu o alta problemă gravă: a fost eliminată de la mai multe licitaţii, după ce anul trecut i-a fost emis certificat negativ. In piata de capital, specialistii explica aceasta manevra prin declinul fortat in care a fost bagata compania, prin aportul PSD. Partidul aflat la putere a pus ochii pe mai multe companii profitabile pe care le-a bagat intr-un "cerc negru" al datoriilor si al avizelor negative, de cele mai multe ori cu acordul patronatului, care si-a pastrat o parte din actionariat, cu toate ca actiunile majoritare au intrat in companiile conduse in umbra de PSD.

Practic, Delta ACM 93 devine o companie apartinand primariei Sectorului 3, iar de aici pot fi directionate lucrarile, fireste cu comisioanele aferente si fara licitatiile care incurcau pana acum treburile. Aceiasi specialisti ne explica despre aceasta inginerie ca e un fel de "Afacerea Tel Drum pe invers!", in loc de privatizare prin decadere si fortarea falimenatrii, un soi de nationalizare prin acelasi mijloace, dar pentru aceiaisi baroni locali! Iar cel care a aprobat acest plan este chiar Liviu Dragnea - plan gandit impreuna cu strategul de casa Darius Valcov -, care incurajeaza preluarea marilor companii "bagate in corzi" in mod voit, prin companiile municipale ale Gabrielei Firea, dar si prin cele locale ale primariilor de sector detinute de PSD. Iar algoritmul trebuie transmis in toata tara! Afacerea Delta ACM 93 e doar semnalul. Companiile sunt "nationalizate" si folosite pe banii contribuabililor, fara licitatii la lucrari pe zeci de milioane de euro, prin majorari de capital si alte manevre financiare, castigurile ajungand la "destinatarii" din PSD. La nevoie, compania poate fi distrusa, iar contractele reziliate.

Dragnea schimba regulile jocului, daca nu mai merg atat de bine afacerile cu statul - cele di granda, direct de la guvern -, vor merge afacerile cu banii primariilor! Baronii PSD nu vor mai avea firme capusa, separate si o clientela aferenta firmelor de casa, puse pe numele rudelor, ci firmele "proprii" vor fi mascate chiar in companiile din interiorul primariilor, ne mai fiind nevoie de interpusi. Iar modelul il da chiar Liviu Dragnea, care a renuntat la Tel Drum - intrata in insolventa, a renuntat la multe firme de pe numele fiului si fiicei sale. De ce ar mai fi nevoie de aceste firme paravan cand poti face acelasi lucru, cu mult mai putine riscuri si cu castiguri mult mai mari, prin preluari de companii de catre primarii?!

Vezi aici contractul de preluare a Delta ACM 93.

Manevra de punere la dispozitie a companiei Delta ACM 93 se definitiveaza in toamna lui 2016, la scurta vreme dupa ce PSD pune mana pe Primaria Capitalei si primariile de sector, ca si alte mii de primarii de la nivelul tarii. Delta ACM 93 se divizeaza, in parti egale la inceput, dupa care activele valoroase sunt transferate pe alta firma, "firma mama" intrand incet-incet in datorii si in avizari negative, cu un profit "de ras" la o asemenea cifra de afaceri, numai buna de a fi instrainata si relansata pe banii primariei lui Negoita si pusa la dispozitia Clanului Dragnea.

Compania de construcţii Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93, deţinută de omul de afaceri Florea Diaconu, se divizează parţial şi transferă o parte din patrimoniu şi activitatea de administrare imobiliară către o nouă entitate, Carpaţi Asset Management. Divizarea este simetrică, in prima faza, astfel încât cotele de participare rămân similare în cadrul celor două firme. Diaconu Florea deţine 99,999973% din capitalul social al Delta ACM 93, diferenţa de fiind în posesia Elenei Diaconu. Activele transferate către Carpaţi Asset Management, în valoare de 58 milioane lei, cuprind proprietăţi imobiliare (clădiri, terenuri) intabulate sau în curs de intabulare şi creanţe, aferente activităţilor conexe ale Delta ACM 93. Asa ca Florea Diaconu ramane cu ce-i trebuie la firma Carpaţi Asset Management, in vreme ce compania "vedeta" poate fi cedata, dar nu in totalitate, caci Diaconu a pastrat 29% din actiuni, cedand 51% catre Robert Negoita (care chiar daca nu e actionar pe persoana fizica e, practic, tot aia!).

În urma divizării, Delta ACM 93 avea un capital social de 209,7 milioane lei, iar Carpaţi Asset Management de 51 milioane lei. Terenurile transferate către Carpaţi Asset Management însumează 82 hectare şi sunt situate în Bucureşti, Ilfov, Dâmboviţa, Călăraşi şi Olt, iar clădirile sunt amplasate în Bucureşti şi Ilfov. Delta ACM, unul dintre cei mai mari constructori români, a fost înfiinţată în 1993 şi a încheiat anul 2016 cu afaceri de 544 milioane lei (123 milioane euro), având şi peste 1.500 de angajaţi. Printre cele mai importante contracte din portofoliul companiei in acel an se numără lucrările de la Magistrala 5 a metroului bucureştean sau construcţia unei autostrăzi în Irak. Din 2017, insa, incepe declinul fortat. Ar mai fi de spus ca la nivelul tarii Delta ACM 93 si Tel Drum au lucrat de mai multe ori in tandem la dezapeziri, dar si la asfaltari, cum e cazul contractelor cu Primaria Slatina, cand primar era nimeni altul decat Darius Valcov, actualul strateg al guvernului PSD, omul de incredere al lui Liviu Dragnea.