Al catelea copil esti la parinti? Esti singur...? Citeste asta...

Ordinea in care ne-am nascut in familie spune foarte multe despre personalitatea noastra. Primul nascut este un lider foarte bun, mezinul este dornic de atentie, iar copilul unic este un perfectionist. Vezi mai jos mai multe detalii!

Primul nascut

Primul nascut este un bun lider, dar are un aer de superioritate care nu e prea comod pentru cei din jur. In general, exista doua extreme. Unii sunt empatici, buni la suflei si atenti, gata oricand sa aiba grija de altcineva. Altii sunt usor agresivi si nepasatori la problemele altora.

Primul nascut este foarte atent la detalii - multi din ei sunt contabili sau au alte meserii asemanatoare - si are mari sanse de succes in viata profesionala, mai ales ca isi doreste foarte mult sa fie pe primul loc in orice situatie. Dar in viata personala poate sa aiba unele probleme pentru ca ii place mereu sa detina controlul si ia decizii fara sa-i consulte pe ceilalti, scrie unica.ro.

Copilul mijlociu

Este cel mai greu de descris pentru ca personalitatea lui poate varia in functie de familia in care a crescut. In general, copilul mijlociu este foarte impaciutor, nu suporta conflictele, ii place sa le faca pe plac celor din jur si chiar da vina pe el insusi cand altcineva greseste. De cele mai multe ori prefera sa faca multe compromisuri decat sa starneasca o cearta.

Este o persoana sociabila, un bun negociator, mediator, un bun jucator de echipa si chiar are succes in activitatile in care lucreaza cu altii. Insa cand e pe cont propriu ii e mai greu. Nu-i place sa ia decizii singur, nu e sigur pe el. Este calm si uneori cam secretuos.

Ultimul nascut

Ultimul nascut si-a petrecut intreaga viata incercand sa atraga atentia asupra lui si s-a obisnuit asa. De obicei este „bufonul" grupului si sufletul petrecerii. Obisnuit sa faca faca lucruri care il depasesc doar ca sa tina pasul cu fratii mai mari, el se pricepe la multe lucruri si invata repede ce e nou. E foarte perseverent si poate invata orice.

In cariera, se orienteaza catre meserii care in care are de a face cu publicul. Este un extrovertit, iar prezenta oamenilor ii da energie. Nu se teme sa-si asume riscuri, dar se teme de parerea celorlalti fata de el. Nu-i place sa fie criticat, respins. Din fericire pentru el, este un manipulator foarte bun si oamenii il vad exact asa cum vrea el sa fie vazut. De obicei, nu e chiar asa dragut si amabil cum pare.

Copilul unic

Copilul unic seamana foarte mult cu primul nascut, dar trasaturile lui sunt parca exagerate. Copilul unic este un bun lider si un perfectionist fara pereche. Pentru ca nu a fost nevoit sa imparta jucariile sau sa se lupte pentru atentia parintilor, are sentimentul ca toate ise cuvin. Pe de alta parte, a fost nevoit sa implineasca toate asteptarile parintilor, asa ca este foarte constiincios, organizat, vrea sa fie mereu primul si sufera cand nu reuseste.

Este de obicei un introvertit, cere mult de la el si de la ceilalti, nu accepta criticile, este ranchiunos. Insa copiii unici sunt cei care fac lumea sa se invarta. Ei sunt oamenii de stiinta, inventatorii, ganditorii care au schimbat lumea. In plus, sunt persoane de incredere, conservatoare si foarte serioase.