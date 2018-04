Alba Iulia: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Alin Cucui, a fost găsit spânzurat

Alin Cucui avea 41 de ani, era căsătorit şi era tatăl unei fete. Acesta a fost găsit chiar de fratele său într-un imobil ce aparţinea părinţilor, la Alba Iulia, miercuri dimineaţă, în jurul orei 8.00.

Poliţia a deschis o anchetă şi cercetează condiţiile şi cauzele tragediei. Alin Cucui era vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Alba din iunie 2008. "Nu-mi găsesc cuvintele! E greu de înţeles de ce? Am lucrat împreuna, am trecut împreuna peste greutăţi, ne-am bucurat şi întristat împreună... am fost alături la bine şi la greu. Aline, nu ştiu ce a fost in capul tău... rămas bun prietene drag! Ne-ai lăsat un gol irecuperabil in suflete...Ne vei lipsi, frate", a scris pe o reţea de socializare, după ce a aflat de tragedie, fostul său coleg din conducerea Consiliului Judeţean, deputatul Florin Roman.