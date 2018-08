Alerta meteo! Vremea s-a schimbat brusc la inceputul acestei saptamani

In urmatoarea perioada vom avea parte de vreme calduroasa, insa ploile si vijeliile nu ne vor parasi. Prognoza meteo pentru perioada 20 august - 2 septembrie anunta temperaturi ridicate pana la sfarsitul lunii.

Astfel, in Muntenia, vremea va fi calduroasa pana in data de 26 august. Media valorilor termice din timpul zilei se va situa intre 31 si 33 de grade.

In 28 august media temperaturilor maxime pe intreaga regiune va ajunge la 27 de grade, apoi vor mai fi doar usoare variatii in jurul valorii de 28 de grade.

Media minimelor termice va fi in jurul valorii de 17 grade in prima saptamana si mai scazuta, de aproximativ 14-15 grade, in cea de a doua.

Vor fi conditii pentru ploi de scurta durata in fiecare zi, pe arii restranse si indeosebi in zonele de deal si de munte. Exceptie va face perioada 26-28 august, cand probabilitatea ca aversele sa cuprinda arii mai extinse si sa fie mai importante cantitativ va fi ridicata.

In Oltenia, in prima saptamana valorile termice din timpul zilei se vor situa in jurul valorii de 32 de grade.

In cea de a doua saptamana se va raci, iar temperaturile maxime vor fi, in medie, intre 26 si 28 de grade.

Zilele de 26 si in 27 august vor aduce ploi pe arii restranse si in general slabe cantitativ.

In Transilvania, in intervalul 20 - 25 august vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada, media regionala a maximelor fiind de 30-31 de grade.

La sfarsitul celei de-a doua saptamani temperaturile vor creste usor si vor atinge 25-26 de grade.

Totodata, in Maramures, vremea va fi calduroasa in intervalul 20-24 august, cand temperaturile maxime se vor situa, in medie, in jurul valorii de 32 de grade. Ulterior, maximele termice vor creste treptat, pana la o medie de cel mult 28 de grade.

Vor fi averse in fiecare zi, dar mai importante cantitativ vor fi, cel mai probabil, cele din zilele de 26 si de 27 august.

In Moldova, in prima saptamana de prognoza valorile termice diurne nu vor avea variatii importante, iar media lor se va situa in jurul valorii de 31 de grade.

Instabilitatea atmosferica va fi in general redusa. Exceptie vor face zilele de 26 si de 27 august cand probabilitatea ca aversele sa fie importante cantitativ si pe arii extinse va fi mare.

In Dobrogea, pana in data de 26 august media maximelor termice va avea variatii intre 29 si 31 de grade, in urmatoarele doua zile va scadea cu aproximativ 4-5 grade, apoi va creste usor, dar, cel mai probabil, pana la sfarsitul intervalului de prognoza, nu va mai depasi 28 de grade.

Instabilitatea atmosferica va fi redusa, exceptand inceputul celei de a doua saptamani cand probabilitatea ca aversele sa apara pe arii mai extinse si sa fie importante cantitativ va fi ridicata.

Si in Banat vremea va fi calduroasa in orele amiezilor, pana in data de 24 august, media temperaturii maxime urmand a se situa in jurul valorii de 33 de grade.