Alimente care cresc tensiunea arteriala. Stai departe de ele!

Daca ai probleme cu tensiunea arteriala, atunci ar fi indicat sa nu consumi anumite alimente. Acestea iti vor face rau. Iata care sunt mancarurile pe care nu este bine sa le consumi cand te confrunti cu astfel de probleme.

1. Laptele. Contine grasimi. Acestea se pot depune pe peretii arterelor. In plus, in lapte exista si sodiu. Se gaseste in cantitati mai mici decat in alte alimente. Dar, in timp, sodiul poate afecta inima. Daca ai probleme cu tensiunea arteriala, recomandat este sa nu consumi mai mult de 250 de ml de lapte pe saptamana.

2. Branzeturile. Cele din comert contin multa sare. Asta deoarece astfel li se da acel gust inconfundabil. Sunt anumite tipuri de branza care pot fi consumate cu moderatie de catre persoanele care au probleme cu inima. De exemplu, mozarella sau branza emmentaler pot fi consumate, dar nu in exces. La polul opus se afla branza cheddar si feta. Cei care au probleme cu tensiunea arteriala trebuie sa stea departe de aceste alimente.

3. Carnea procesata. Contine conservanti, sodiu, iar acestea cresc riscul de suferi un infarct. De asemenea, carnea procesata creste concentratia grasimilor. Colesterolul se va mari. Drept urmare, si tensiunea arteriala va creste.

4. Muraturile. Chiar daca sunt delicioase, acestea contin multa sare, folosita pentru a le conserva cat mai bine. Daca ai probleme cu tensiunea arteriala, atunci ai grija! Nu consuma muraturi. Mai bine mananci salata de legume proaspete.

5. Alimente care contin zahar. Se stie ca zaharul este inamicul siluetei. De asemenea, poate fi de vina pentru aparitia diabetului. Mai mult decat atat, zaharul poate fi de vina si pentru cresterea tensiunii arteriale. Ai putea consuma, in schimb, fructe proaspete. Sau chiar un compot. Acestea contin mai putine zaharuri.