Alina Bica, propunere pentru judecatori: ''Va rog sa trimiteti...''

Fosta sefa a DIICOT, Alina Bica, a cerut, luni, magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin intermediul unui avocat, incuviintare pentru efectuarea unei expertize medico-legale in Costa Rica, sustinand ca are probleme de sanatate si nu se poate deplasa cu avionul in Romania, pentru a participa la procesele in care a fost trimisa in judecata.

Cererea a fost facuta la termenul de luni al procesului in care Alina Bica a fost condamnata in prima instanta la patru ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de favorizarea faptuitorului, scrie agerpres.ro. Avocatul fostei sefe a DIICOT a depus la dosar un document al unui medic din Costa Rica, aprobat si de Colegiul medicilor din aceasta tara, in legatura cu starea de sanatatea a Alinei Bica.

"Procedura din Costa Rica nu permite efectuarea unei expertize la cererea unei persoane, ci a unei instante. Va rog sa dispuneti o incheiere, pe baza careia sa se efectueze o expertiza medico-legala in Costa Rica. Medicul i-a interzis Alinei Bica sa se deplaseze pe distante mari cu masina sau avionul. Romania si Costa Rica sunt membre in mai multe organizatii, gestionate de Natiunile Unite, si se pot emite acte de procedura. Va rog sa trimiteti o adresa catre organul competent din Costa Rica, pentru a se efectua o expertiza cu privire la starea medicala a doamnei Alina Bica", a spus avocatul. Avocatul a precizat ca Alina Bica vrea sa fie audiata in acest dosar, insa acum nu se poate prezenta din motive medicale. In replica, procurorul de sedinta a spus ca nu se impune efectuarea unei expertize cu privire la starea de sanatatea a Alinei Bica, sustinand ca, din punctul de vedere al DNA, aceasta refuza sa se prezinte la proces. Judecatorii Instantei supreme au respins cererea avocatului Alinei Bica, motivul fiind ca inscrisurile depuse la dosar nu justifica efectuarea expertizei medicale.

Alina Bica plecat din tara la sfarsitul anului 2017, ea stabilindu-se in Costa Rica. Bica nu are interdictie de a parasi Romania. Fosta sefa a DIICOT a fost condamnata in doua dosare penale, insa deciziile nu sunt definitive.

Astfel, in noiembrie 2016, ea a fost condamnata de Instanta suprema la patru ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de favorizarea faptuitorului. In acelasi dosar, fostul ministru Adriean Videanu a fost achitat pentru complicitate la abuz in serviciu. De asemenea, in ianuarie 2017, Alina Bica a primit 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunii de favorizarea faptuitorului, in legatura cu interventii pentru clasarea unui dosar in care era implicat omul de afaceri Horia Simu.