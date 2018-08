"Am avut un moment de nebunie, mi-a luat Dumnezeu mintile!" Spovedania murdara a criminalului din cartierul Alexandru cel Bun!

Arcadie Chiforeanu are 63 ani si acum se afla in spatele gratiilor, loc in care ar trebui sa execute o pedeapsa de 9 ani de inchisoare pentru ca si-a ucis sotia. In fiecare secunda regreta tot ceea ce a facut. Nu mai poate da timpul inapoi, nu mai poate face absolut nimic sa schimbe grozavia comisa! La scurt timp dupa comiterea faptei, au aparut in spatiul public detalii lapidare despre gestul sau si despre mobilul crimei.

Acum, reporterii BZI au reusit sa afle detalii in exclusivitate despre ceea ce a facut, inclusiv declaratia pe care a dat-o acesta in fata organelor judiciare. Desi acum are inscrisa in cazier o fapta ingrozitoare, povestea lui Arcadie Chiforeanu contine scene de-a dreptul dramatice. Are doi copii mari, realizati, la casa lor, plecati in strainatate. Si pentru acestia durerea este cat se poate de crunta: le-a fost ucisa mama, iar tatal isi petrece batranetile in spatele gratiilor.

Dupa aproape 4 decenii de relatie: "Am inceput sa am probleme de natura sexuala"

Arcadie si Maria Chiforeanu s-au casatorit din dragoste in urma cu aproape 4 decenii. Au petrecut impreuna bucuriile si necazurile vietii pana in ziua de 16 noiembrie 2016, atunci cand barbatul a pus mana pe cutit si a decis sa-i ia viata sotiei sale. El este tamplar de meserie, iar ea a fost o educatoare extrem de iubita de copii. Locuiau impreuna intr-un apartament cu trei camere situat in cartierul Alexandru cel Bun si toti vecinii, prietenii si rudele stiau ca au o viata normala.

Barbatul s-a pensionat in anul 2015 dupa ce lucrase ca operator sef manevre la CFR, iar femeia in varsta de 59 ani inca mai mergea la munca. Nimeni nu stia despre el ca ar putea fi un om violent si inainte n-a avut nici macar amenzi contraventionale. In acest context, toata lumea care ii cunostea a ramas fara cuvinte in momentul in care a aflat de fapta comisa de Arcadie Chiforeanu. Ce anume l-a determinat sa comita o asemenea fapta?! Este o intrebare la care multi asteapta un raspuns si astazi, la aproape doi ani de la comiterea faptei.

Ei bine, barbatul traia o drama intensa cu privire la faptul ca in urma unui tratament medicamentos a ramas impotent si nu-si mai putea multumi sotia in pat. Evident, nimeni nu stia cu adevarat ce este in casa lor, dar din cauza acestei situatii barbatul a devenit extrem de gelos.

"Lucrurile au inceput sa nu mai mearga asa bine inainte cu aproximativ sase luni inainte de comiterea faptei. Am inceput sa am probleme de natura sexuala. In urma unui tratement medicamentos pentru prostata, am ramas impotent. Din aceasta cauza am devenit irascibil si am inceput sa ma comport urat cu sotia mea, am inceput sa o suspectez ca m-ar putea insela", a precizat Arcadie Chiforeanu.

Arcadie traia clipe de cosmar. Gandul ca nu mai poate intretine relatii intime cu sotia sa il macina incontinuu. Desi sotia sa intelesese problema pe care sotul o avea si nu parea sa fie foarte deranjata de asta, Arcadie credea ca este inselat. Mai mult decat atat, a declarat in fata anchetatorilor ca o urmarea prin oras, ii verifica telefonul si o intreba de fiecare data cu cine vorbeste sau cu cine se intalneste.

Practic, din cauza impotentei, Arcadie traia o adevarata drama si totul avea sa-l transforme mai tarziu intr-un criminal. In cateva luni, relatia dintre sotii Chiforeanu s-a racit, iar certurile si scandalurile apareau frecvent. "In momentul in care discutam despre problemele mele de sanatate, sotia mea se amuza. Eu am devenit foarte gelos si o urmaream incontinuu. Am urmarit-o si prin oras", a precizat barbatul.

Acesta a mai explicat ca femeia i-a spus in repetate randuri ca acest lucru nu este decisiv pentru relatia de cuplu. "Astfel, inculpatul a început sa-i faca frecvent reprosuri victimei, sa-i adreseze jigniri, sa o întrebe mereu unde se duce, gelozia sa - determinata doar de problema sa de sanatate si bazata pe fapte închipuite si pe asocieri fortate a unor elemente pur întâmplatoare - accentuându-se treptat si îmbracând diverse forme de manifestare. În concret, asa cum chiar inculpatul a declarat, acesta a început sa îsi urmareasca sotia permanent prin oras, sa o întrebe cu cine vorbeste la telefon si sa-i verifice telefonul. Orice discutie telefonica purtata de victima, orice întâlnire sau discutie întâmplatoare cu vreo persoana de sex masculin a acesteia devenisera, pentru inculpat, elemente care, în opinia sa, erau de natura sa-i consolideze suspiciunile. În acest context, în mod firesc, victima a început sa fie trista si sa devina si mai retrasa si mai putin comunicativa, stari pe care, de asemenea, inculpatul le-a interpretat eronat", au precizat judecatorii in sentinta prin care a fost condamnat.

In doar cateva luni, relatia lor construita in cei 37 ani de casnicie nu mai era de recunoscut. Se certau zilnic si exista o tensiune continua, pornita de la gelozia barbatului.

"Fiind o fire introvertita, cu o slaba capacitate de analiza a propriilor sentimente, dar si cu o slaba capacitate de a empatiza (asa cum rezulta si din referatul de evaluare), inculpatul Arcadie Chiforeanu nu a încercat sa înteleaga efectul reprosurilor sale constante nejustificate asupra sotiei, interpretând gresit retragerea ei afectiva, tristetea si starea de tensiune pe care le-a observat la aceasta. Astfel, starile afective negative cu care se confrunta victima ajunsesera sa constituie, pentru inculpat, în mod eronat, dovezi ale pretinsei relatii extraconjugale si ale dezinteresului pentru relatia de cuplu, desi, în fapt, nu era asa. Acest lucru a fost posibil pentru ca inculpatul nu era obisnuit sa comunice cu persoanele apropiate lui despre sentimentele si starile sale, fiind o persoana relativ izolata social. Cu toate acestea, lucrurile nu au degenerat pâna în dimineata zilei de 16.11.2016, când de la un pretext minor, inculpatul a reactionat brusc, impulsiv si si-a lovit sotia cu un cutit pe care îl avea întâmplator în mâna, determinând decesul acesteia", au mai explicat judecatorii.

Barbatul sustine ca in acel moment s-a enervat foarte tare pentru ca sotia sa a primit un apel pe telefon si a refuzat sa-i spuna cine a sunat. "In ziua respectiva noi ne-am trezit, ca de obicei, in jurul orei 6:00. Am servit cafeaua impreuna, dupa care sotia mea s-a imbracat pentru a pleca la serviciu, iar eu m-am dus in bucatarie sa gatesc. In jurul orei 7 - 7:15, sotia mea a primit un apel pe telefonul mobil de la o persoana despre care eu am presupus ca este amantul ei. In acel moment eu taiam ceapa cu un cutit. Auzind telefonul sunand, am iesit in holul apartamentului cu cutitul in mana si am intrebat-o cu cine discuta la telefon la acea ora, iar sotia mi-a reprosat iritata ca o verific mereu si ca nu este treaba mea. Ulterior, mi-a spus ca a vorbit cu cumnata noastra de la tara. I-am cerut telefonul pentru a verifica, dar convorbirea se incheiase deja. Eram convins ca imi ascunde ceva si atunci am lovit-o cu cutitul, fara sa ma pot opri", a povestit barbatul. "Am avut un moment de nebunie, în sensul ca parca mi-a luat mintile Dumnezeu", a completat acesta.

Pe parcursul procesului a fost audiata ruda cu care vorbise la telefon in acea dimineata. S-a dovedit cu probe clare ca femeia a fost cat se poate de corecta fata de asasinul sau si nu l-a inselat niciodata. In urma necropsiei s-a stabilit ca femeia avea 24 de lovituri de cutit pe trup. Desi a incercat sa se apere si a fost taiata de mai multe ori pe maini, nu a avut nicio sansa de supravietuire. Ea a murit la scurt timp. Arcadie a sunat atunci la 112 si a povestit ce a facut, dar nu inainte de a-si anunta rudele. Ulterior, a incercat sa-si puna capat zilelor, intepandu-se cu acelasi cutit, cu care o omorase pe femeie, in abdomen.