Amenințările la adresa lui Dragnea. Când, cine, unde?

Liderul PSD a explicat, într-o intervenție telefonică la Antena 3, cum s-a petrecu episodul cu cei patru indivizi care ar fi urmat să-l asasineze. Dragnea s-a simțit urmărit de la un moment dat, i-au fost făcute gesturi care semnifică moartea, a fost blocat pe o străduță în zona 13 Septembrie.

Detaliile despre intenția celor patru le-a aflat de la un prieten, care nu e român și al cărui nume nu a fost făcut public. Cât despre motivul pentru care nu a depus nicio sesizare la una din instituțiile statului, Liviu Dragnea a recunoscut că nu are încredere, scrie Qmagazine.ro.

Vă prezentăm cele mai importante declarații ale liderului PSD:

„ O să vă spun mai pe larg, câteva detalii. La câteva zile după câștigarea alegerilor am început să primesc amenințări. Indiferent de la cine veneau, erau pline de violență. Au trecut încet-încet de la amenințări voalate până la amenințări directe cu moartea. Cred că erau nume false, conturi false, adrese false, cam pe tot ce aveam. Apoi au început să devină descriptive, ce voi păți eu, ce va păți familia mea.

Am înțeles că era o campanie împotriva mea, dar recunosc că nu i-am dat o importanță prea mare. În partea a doua a lunii martie a început să crească această presiune. Simțeam că sunt filat, începusem să mă uit mereu în spate, am început să observ indivizi care mă priveau cu insistență, ca să fie văzuți de mine. În prima parte a lunii aprilie au devenit din ce în ce mai ostentativi. Făceau gesturi care semnifică moartea, tot felul de lucruri din astea. M-am îndoit de vreun scenariu, pentru că erau mereu persoane diferite. I-am spus Irinei și mi-a confirmat și ea suspiciunile și mi-a spus că este urmărită.

Eram în plin război politic (...) Într-o seară în aprilie lucrurile au mers mai departe. Eram într-un spațiu public, erau patru indivizi îmbrăcați în haine închise la culoare. Eram într-un grup, la un restaurant. S-au oprit la câțiva metri de mine, unul a făcut un gest din ăsta, apoi s-au întors și au dispărut. La câteva zile după eram pe o străduță în zona 13 Septembrie, au încercat să mă blocheze, am reușit să trec, voiau să îmi deschidă ușile la mașină. Asta mi-a confirmat că au intenții serioase. M-am gândit să vorbesc cu instituții ale statului, am renunțat și am ținut aceste fapte sub tăcere până ieri. Am vorbit pentru că mie nu mi-e teamă, nici de moarte și nici de altceva.

Am vorbit că au fost amenințări la adresa fiului meu, a familiei mele. Ca să fie foarte clar, nu cred că Soros are vreo implicare. (...) Un prieten, care nu e român, mi-a spus că într-adevăr au fost niște străini care au venit să evalueze, dacă ar fi posibil așa ceva (...) Nu vreau să-l implic mai mult, dar este un om destul de bine informat. Acum am mereu o mașină care merge după mine (...) Știu că sunt afirmații foarte grave, nu merg în instanță, de asta nu am făcut nici atunci, pentru că eram sigur că mi se pun aceleași întrebări" a spus Liviu Dragnea.

„Irina i-a văzut. Nu era o petrecere la restaurant. Au făcut gestul care se face cu degetul la gât. Nu știu dacă voiau să meargă doar pe intimidare sau aveau gânduri serioase. Nu mi-a fost ușor să spun lucrurile astea, nivelul de violență fizică la care s-a ajuns poate degenera foarte rău și se poate întoarce chiar împotriva celor care incită la așa ceva. S-a ajuns prea departe", a declarat Dragnea.

„Eu înțelesesem la un moment dat că se deschisese un dosar. Că este real sau nu, dacă informația mea era corectă, ar trebui să răspundă alte instituții. Am înțeles că s-ar fi deschis un dosar și s-ar fi clasat. Acum habar nu am dacă a fost legat de incidentele astea, pentru că eu nu am sesizat pe nimeni. Nu am reclamat pentru că nu am avut încredere. Să mai dau un detaliu. Am făcut plângere penală domnului Mircea Marian, care incita la violență. Nici până în ziua de astăzi nu am primit nimic. Atunci de ce să mai fac sesizări? Însemna să repet o altă cerere și să nu facă nimic. Nici până astăzi, la un an și jumătate, nu am primit nimic de la Parchet", a explicat Dragnea.

„Dacă un om a dat public adresa unde stau și a incitat ca oamenii să vină peste mine, iar Parchetul nu a făcut nimic, de ce să mai am încredere să mai fac o plângere?", a întrebat retoric liderul PSD.

„Nu mai pot spune ceva, fără o dovadă. Mi-a spus acel prieten despre cine este vorba, dar nu am dovezi. Am bănuieli cine este în spate. De atunci, scene asemănătoare nu s-au mai repetat. M-aș mira ca vreun Parchet să se autosesizeze", a spus, în final Dragnea.