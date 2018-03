Ana Gomes, eurodeputat socialist, despre Dăncilă: Mă mir că această doamnă vorbeşte. Credeam că e mută. Eu nu am auzit-o să deschidă gura vreodată în PE

Premierul României, Viorica Dăncilă, a susţinut că eurodeparlamentara din Portugalia a avut declaraţii neinspirate la adresa ei, din dorinţa de a se face remarcată şi că „poate fi comparată cu Monica Macovei, pentru modul în care îşi defăimează ţara".

„În primul rând, mă mir că această doamnă vorbeşte. Credeam că e mută. În atâţia ani în care am fost împreună în grupul socialist în Parlamentul European, eu nu am auzit-o să deschidă gura vreodată. Da, mi s-a transmis ce spune acum despre mine şi m-a apucat râsul. Sunt, într-adevăr, membru neretribuit în Friends of Europe, fundaţie care e în parte finanţată de Soros, aşa cum sunt şi în Amnesty International. Demonizându-l astfel pe Soros, socialiştii români nu fac decât să o ia pe calea populismului est-european cel mai îmbâcsit, precum Orban în Ungaria, toţi cei cu derive spre dreapta neasumată şi mincinoasă care dau vina pe un filantrop pentru a-şi ascunde afacerile de corupţie şi tendinţele autoritare de acasă. Aceşti oameni n-au nimic socialist şi nu au nimic de-a face cu stânga. Populism găunos şi corupţie pe bandă rulantă", a declarat Ana Gomes într-un interviu pentru Dan Alexe, jurnalist român la Bruxelles.