Anchete la Spitalul de Copii din Galaţi, după ce părinţii au filmat viermi într-o baie

Sunt anchete în desfăşurare la Spitalul de Pediatrie Sf. Ioan din Galaţi, după ce într-o baie au fost filmaţi viermi lângă obiectele sanitare. Descoperirea a fost făcută de mama unui copil, care a postat imaginile pe reţelele de socializare.

„La spitalul de copii din Galaţi, soţia a găsit viermi în baie, pe jos. Femeia de serviciu a spus că degeaba facem reclamaţie că nu se rezolvă nimic că aşa avem noi românii mentalitatea de săraci şi proşti... oameni buni, ne mănâncă viermii. Share masiv, vă rog", a scris pe Facebook, Mihai Patriche, soţul femeii care a filmat viermii din baie.

Soţii Patriche au povestit, sâmbătă, că prezenţa viermilor a fost anunţată cadrelor medicale de mai multe ori, pe parcursul zilei de vineri. Pentru că problema nu a fost rezolvată, Mihai Petrache cerut externarea soţiei şi a copilului, mai ales că una dintre asistente l-ar fi ironizat.

„Noi am făcut mai multe plângeri pe parcursul zilei, le-am spus că în baie sunt viermi, apoi pe la 22.00 (vineri - n.r.) am cerut externarea, au vorbit despre noi ironic, o asistentă îi spunea medicului deşi noi eram de faţă că. I-am cerut decenţă. Doctorul ne-a rugat să rămânem în spital, încă aşteaptă analizele copilului, este sub tratament cu antibiotice şi nu am ştiut dacă este bine să luăm măsuri radicale, aşa că l-am ascultat şi soţia şi copilul au rămas în spital", a declarat Mihai Patriche.

Reprezentanţii spitalului spun că este vorba despre un caz izolat, în condiţiile în care în spital se fac frecvent igienizări, şi că problema a fost rezolvată. De asemenea, conducerea unităţii medicale anunţă că a declanşat o anchetă, iar acuzaţia privind atitudinea ironică a unor asistente nu poate fi demonstrată.

„Suntem în curs de anchetare şi încercăm să aflăm ce s-a întâmplat sub cădiţa de duş. Astăzi (sâmbătă - n.r.), am verificat şi nu mai este problemă, secţia este reabilitată, noi facem iginenizări tot timpul. Nu cred că asistentele au fost ironice, fiecare interpretează cum vrea, eu le cunosc pe asistente şi ştiu că se comportă foarte bine", a declarat directorul Spitalului de Copii, Victoriţa Ştefănescu.

Cazul a intrat şi în atenţia inspectorilor de la Direcţia de Sănătate Publică. „Momentan s-a declanşat o anchetă internă a spitalului, facem şi noi o anchetă. După aceea, vom vedea care este situaţia, spitalul este curat, sunt situaţii excepţionale. Nu ştiu dacă se va da o amendă sau ce altă măsură va fi anunţată. Decizia o vor lua inspectorii sanitari la finalul controlului", a declarat purtătorul de cuvânt al DSP Galaţi, Liliana Iordăchescu.