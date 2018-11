Angajari in Politie 2018. MAI scoate la concurs sute de posturi si functii de conducere

Peste 500 de posturi de conducere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne si al structurilor subordonate au fost scoase la concurs, dupa ce Guvernul a aprobat in sedinta de vineri memorandumul propus in acest sens de MAI. Cele mai multe posturi scoase la concurs sunt la IGPR, IGSU si Jandarmeria Romana.

Memorandumul priveste deblocarea a 506 posturi de conducere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne si al structurilor aflate in subordine, care la acest moment sunt ocupate prin imputernicire, precizeaza sambata MAI.

Ministerul subliniaza ca ocuparea prin concurs a functiilor de conducere este importanta pentru asigurarea predictibilitatii in cariera, a continuitatii exercitarii actului managerial, precum si pentru eficientizarea activitatii structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Cele mai multe dintre functiile de conducere scoase la concurs sunt la Inspectoratul General al Politiei Romane - 281, 90 dintre posturi sunt la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si 31 la Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane.

Restul sunt functii de conducere din celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, precum Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Inspectoratul general pentru Imigrari, Directia Generala Anticoruptie, Agentia Nationala Impotriva Traficului de Persoane, Oficiul Responsabil cu Protectia Datelor Personale, Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date s.a.

"Scoaterea la concurs a acestor posturi nu produce impact financiar, fondurile pentru asigurarea salariilor fiind deja incluse in bugetul MAI pe acest an, avand in vedere ca functiile sunt ocupate prin imputernicire, iar persoanele imputernicite beneficiaza de aceleasi drepturi salariale ca cele care ocupa functia de conducere in urma concursului. Mentionam ca posturile deblocate prin Memorandum vor fi ocupate doar prin concursuri organizate in conditiile legii, in functie de specificul fiecarei functii in parte", se arata in comunicatul MAI.

Tot in cursul anului 2018, incepand cu luna mai au mai fost scoase la concurs 2015 functii de conducere vacante existente la nivelul institutiilor aflate in subordinea si coordonarea MAI

Prin O.U.G. nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, art. 14, a fost suspendata ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din institutiile si autoritatile publice.

Conditii de angajare:

Persoanele care doresc sa se angajeze in cadrul Ministerului de Interne trebuie sa indeplineasca o serie de conditii generale.

Printre conditiile generale necesare se numara:

sa aiba cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale UE sau a statelor apartinand Spatiului Economic European

sa aiba domiciliul in Romania

sa cunoasca limba romana, scris si vorbit

sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale in vigoare

sa aiba capacitate deplina de exercitiu

sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate

sa nu aiba condamnari definitive pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care le-ar face incompatibile cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea

sa fie declarati apti medical si apti psihologic

Aptitudinea medicala si psihilogica se constata de catre structurile de specialitate ale M.A.I. ca urmare a examinarii medicale, verificarii indeplinirii criteriilor antropometrice si, respectiv, evaluarii psihologice, potrivit baremelor si/sau criteriilor aplicabile.