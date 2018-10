Angajatii de la stat si cei din mediul privat vor avea parte de un weekend prelungit

La sfarsitul lunii noiembrie, salariatii vor beneficia de o minivacanta de trei zile. Zilele de 30 noiembrie si 1 decembrie sunt, potrivit Codului muncii, sarbatori legale in care nu se lucreaza. Mai exact, in aceste zile se sarbatoreste Sfantul Andrei, respectiv Ziua Nationala a Romaniei.

Astfel, in aceasta perioada, angajatii, fie ei lucratori la stat sau in mediul privat, vor beneficia, de fapt, de un weekend prelungit. Cum 30 noiembrie va fi intr-o zi de vineri, angajatii, fie ei lucratori la stat sau in mediul privat vor intra in minivacanta incepand de joi 29 noiembrie si vor reveni la serviciu in data de luni, 3 decembrie.