ANI a intrat in forta! Lot de alesi locali, incompatibili

Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul a 13 fosti si actuali alesi locali, dupa cum urmeaza:

1. ALEXANDROAE DIDI, actual Primar si fost Viceprimar al comunei Osesti, Judetul Vaslui - INCOMPATIBILITATE

A detinut si exercitat simultan cu functia de viceprimar (mandatul 2012 - 2016), respectiv de primar (mandatul 2016 - 2020) si calitatea de titular in cadrul „Alexandroae Didi Intreprindere Individuala", incalcand astfel dispozitiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, aplicabile in perioada supusa evaluarii.

2. CONSTANTINESCU GHEORGHE, Viceprimar al comunei Susani, Judetul Valcea - INCOMPATIBILITATE

In mandatul 2012 - 2016 a exercitat simultan functia de viceprimar si calitatea de titular in cadrul „Constantinescu Vergica Gheorghe Intreprindere Individuala", incalcand astfel dispozitiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

3. ENACHE VIRGIL, Viceprimar al comunei Doljesti, Judetul Neamt - INCOMPATIBILITATE

In mandatul 2012 - 2016 a detinut simultan functia de viceprimar al comunei Doljesti, Judetul Neamt si calitatea de administrator al S.C. Puy Invest S.R.L., incalcand astfel dispozitiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

4. DINA GABRIEL, Viceprimar al comunei Milcoiu, Judetul Valcea - INCOMPATIBILITATE

In mandatul 2012 - 2016 a exercitat functia de viceprimar si calitatea de comerciant persoana fizica in cadrul „Dina N. Gabriel Persoana Fizica Autorizata", obtinand subventii in cuantum de 26.883 lei, in urma implementarii proiectului „Ferma de semi-subzistenta a PF Dina Gabriel, Comuna Milcoiu, jud. Valcea". Astfel, persoana evaluata a incalcat dispozitiile art. 87, alin. (1), lit. g) si ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.

5. DINCA CORNEL, Viceprimar al comunei Bucinisu, Judetul Olt - INCOMPATIBILITATE

In mandatul 2012 - 2016 a exercitat simultan functia de viceprimar si pe cea de membru in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Bucinisu, Judetul Olt, incalcand astfel dispozitiile art. 87, alin. (1), lit. d) si ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.

6. GURLUI GABRIEL, Viceprimar al comunei Belciugatele, Judetul Calarasi - INCOMPATIBILITATE

In mandatele 2012 - 2016 si 2016 - 2020 a exercitat simultan functia de viceprimar si pe cea de membru in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Belciugatele, Judetul Calarasi, incalcand astfel dispozitiile art. 87, alin. (1), lit. d) si ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.

7. NEAGOE IULIAN, actual Consilier Local si fost Viceprimar al comunei Secaria, Judetul Prahova - INCOMPATIBILITATE In mandatul 2012 - 2016 a detinut si exercitat simultan functia de viceprimar si pe cea de administrator al S.C. Liliacul Alb S.R.L., incalcand astfel dispozitiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

8. GROZAVU IOAN, Consilier local in cadrul Consiliului Local al orasului Tirgu Ocna, Judetul Bacau - INCOMPATIBILITATE

In perioada exercitarii mandatelor de consilier local (2012 - 2016 si 2016 - 2020), S.C. Ionela S.R.L., societate comerciala la care persoana evaluata a detinut calitatea de asociat unic si functia de administrator, iar sotia sa detine in prezent calitatea de asociat si functia de administrator, a incheiat cu S.C. Compania de Utilitati Publice Tirgu Ocna S.A. si S.C. Util Conseca S.A., societati comerciale infiintate prin hotarare a Consiliului Local al Orasului Tirgu Ocna, 6 Contracte de furnizare produse, 2 acte aditionale si un Contract de vanzare-cumparare. Astfel, persoana evaluata a incalcat dispozitiile art. 90 din Legea nr. 161/2003.

9. BIRLA LILIANA IOANA, Consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Mogos, Judetul Alba - INCOMPATIBILITATE

In mandatul 2016 - 2020 a exercitat concomitent functia de consilier local si calitatea de angajat cu contract individual de munca, in cadrul aparatului de specialitate al primarului, incalcand astfel dispozitiile art. 88, alin. (1), lit c) din Legea nr. 161/2003.

10. MILOSEVICI SRBOBRAN, fost Consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Pojejena, Judetul Caras-Severin- INCOMPATIBILITATE

In perioada exercitarii mandatului de consilier local (2012 - 2016), „Milosevici Nevena Intreprindere Individuala" (societate in cadrul careia fiica persoanei evaluate detine calitatea de titular intreprindere individuala) a incheiat cu Primaria comunei Pojejena 5 contracte de prestari servicii in valoare de 94.300 lei. Astfel, persoana evaluata a incalcat dispozitiile art. 90, alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

11. SIMIONICA AURELIA, fost consilier Local in cadrul Consiliului Local al municipiului Piatra Neamt, Judetul Neamt - INCOMPATIBILITATE

In perioada exercitarii mandatului de consilier local (2012 - 2016), societatea Lissacom SRL, in cadrul careia sotul persoanei evaluate detine calitatea de asociat si administrator, a incheiat un Contract de servicii in valoare totala de 25.636,75 lei cu Compania Municipala de Investitii Urban S.A. Conform situatiei platilor efectuate pe parcursul derularii contractului, valoarea totala a produselor furnizate a fost de 24.850,60 lei. Astfel, persoana evaluata a incalcat dispozitiile art. 90, alin. (1) si (2) din Legea nr. 161/2003.

12. ANUTA STEFAN, fost Consilier Local in cadrul Consiliului Local al comunei Salcuta, Judetul Dolj - INCOMPATIBILITATE

In perioada 2012 - 2015, S.C. Anstef Incom S.R.L., societate in cadrul careia persoana evaluata a detinut calitatea de asociat unic si functia de administrator, a desfasurat operatiuni comerciale cu Primaria comunei Salcuta, Judetul Dolj, prin emiterea unui numar de 31 de facturi fiscale cu o valoare totala de 8.819,5 lei. Astfel, persoana evaluata a incalcat dispozitiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

13. DAN RADU-FLORIN, fost Consilier Local in cadrul Consiliului Local al orasului Ovidiu, Judetul Constanta - INCOMPATIBILITATE

In mandatele 2012 - 2016 si 2016 - 2020 a detinut si exercitat simultan functia de consilier local si pe cea de sef serviciu in cadrul Clubului Sportiv Orasenesc Ovidiu (institutie aflata in subordinea Consiliului Local), incalcand astfel dispozitiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003. Persoanele evaluate au fost informate despre declansarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum si drepturile de care beneficiaza - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. DINCA CORNEL, ENACHE VIRGIL, CONSTANTINESCU GHEORGHE, BIRLA LILIANA-IOANA si NEAGOE IULIAN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, in exercitarea dreptului la aparare.