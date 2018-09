Anișoara Cornilă si-a bagat iar ginerele in Consiliul de Administratie al Tarom

Anisoara Cornila a fost ani de zile sefa Juridicului din Ministerul Transporturilor, postura din care conducea un clan de directori si directorasi care acestia conduceau de fapt institutia indiferent de ministrul cafre a fost numit de Guvern. Cornila si-a impus pana si ginerele in CA al Tarom, la un moment dat.

La finele anului trecut toata lumea a carezut c-a scapat de Cornila, numai ca Lucian Sova, actualul ministru al Transporturilor a reactivat-o sub un alt ambalaj, dar tot la carma afacerilor suterane din Transporturi. Ginerele ei, Tiberiu Ticlea fusese scos din CA al Tarom, dar, surpriza, apare iar pe siteul oficial al companiei.

Anisoara Cornila, fosta gestionara a unui dutty free din Vama Giurgiu, taie si spanzura in continuare in Ministerul Transporturilor, dar mai ales la cele 52 de entitati aflate sub tutela acestui minister. In 2009, mai exact pe 14 august, Anisoara Cornila (fosta Spoeala) si-a dat doctoratul la Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza. Teza: "Raspunderea penala in dreptul muncii" avandu-l ca coordonator pe profesorul Alexandru Ticlea. Acesta a fost profesor la Academia de politiei AI Cuza, si ulterior a ajuns rector al Universitatii Ecologice, iar din aceste posturi a coodonat doctoratele la multi politisti si procurori. Insa, ceea ce se stie mai putin este faptul ca fiul lui Alexandru Ticlea, Tiberiu Ticlea, este casatorit cu fiica Anisoarei Cornila.