ANM a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Ce se va intampla cu vremea incepand de miercuri, 18 aprilie, in Bucuresti si in tara

Vremea 16 - 29 aprilie. Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit ANM, in primele zile vremea se va mentine calda, dupa care vor fi in scadere treptata.

Vremea 16 - 29 aprilie 2018 in Muntenia

Temperaturile maxime se vor incadra intre 18 si 20 de grade, in medie regionala, pana pe data de 20 aprilie. La finalul primei saptamani de prognoza va avea loc o incalzire a vremii, ce va determina, pe 22 aprilie, o medie a maximelor diurne de 23 de grade.

In a doua saptamana a intervalului de prognoza, regimul termic diurn va avea usoare variatii si se va concretiza prin valori medii cuprinse, in general, intre 20 si 23 de grade, cu o tendinta de scadere, spre 18 grade, la finalul intervalului. Temperaturile minime vor avea mici variatii pe parcursul celor doua saptamani de prognoza si se vor situa, in medie, intre 6 si 9 grade, cu cele mai scazute valori pe 17 si 21 aprilie si cele mai ridicate in jurul datei de 26 aprilie.

Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in jurul datei de 18 aprilie si, din nou, in intervalul 24 - 29 aprilie.

Vremea 16 - 29 aprilie 2018 in Oltenia

Valorile termice diurne vor continua sa creasca usor pana in data de 12 aprilie, astfel ca media regionala va fi de 22 de grade, insa dupa aceasta data vor reveni la valori de 20 de grade in data de 14 aprilie, apoi vor scadea semnificativ pana in 19 aprilie cand se vor situa in jurul a 16 grade. Finalul de interval va fi marcat de o incalzire usoara. Minimele nocturne vor avea mici variatii in primele zile cand vor avea o medie de 6...8 grade, insa in intervalul 11 - 13 aprilie vor fi in crestere, spre 8...10 grade.

Pana in 17 aprilie vor fi in scadere treptata, dar ulterior se vor mentine stationare pana la finalul intervalului, la valori in medie de 6 grade. Probabilitatea de precipitatii va fi redusa in primele zile din interval, insa dupa data de 11 aprilie aceasta va fi in crestere, astfel incat pana in 22 aprilie vor fi conditii de ploaie aproape in fiecare zi.

Vremea 16 - 29 aprilie 2018 in TRansilvania

Media regionala a valorilor termice diurne va creste de la 21 de grade in prima zi de prognoza, pana la 24 de grade in 12 aprilie. Dupa aceasta data se anticipeaza o scadere treptata, astfel media maximelor termice, va ajunge la 15 grade in jurul datei de 19 aprilie, iar ulterior, la sfarsitul intervalului se va incalzi usor, la valori de 17...18 grade. Media temperaturilor minime va fi de 4...5 grade in primele doua dimineti, cand in depresiuni vor mai fi valori sub limita de inghet, apoi in perioada 11 - 16 aprilie, media acestora va fi de 6...8 grade.

Dupa acest interval, noptile vor fi mai racoroase, cu minime termice, in medie de 3...4 grade.

In prima saptamana de prognoza va predomina o vreme frumoasa, iar ploi locale de scurta durata se vor semnala in jurul datei de 13 aprilie. In a doua saptamana de prognoza, instabilitatea va fi in crestere si mai ales in perioada 16 - 18 aprilie vor fi ploi pe arii mai extinse si, posibil, cantitati insemnate.

Vremea 16 - 29 aprilie 2018 in Moldova

In prima saptamana de prognoza media regionala a maximelor termice, va ajunge la 14...15 grade, iar ulterior se va incalzi usor, la valori de 17...18 grade.

In a doua saptamana de prognoza, dar mai ales in perioada 16 - 18 aprilie, probabilitatea pentru ploi va fi ridicata.

Vremea 16 - 29 aprilie 2018 in Dobrogea

Valorile termice vor avea mici variatii in primele patru zile din interval, astfel incat maximele se vor situa in medie regionala intre 14 si 16 grade, iar minimele intre 6 si 8 grade.

In intervalul 13 - 16 aprilie maximele vor marca o scadere pana spre valori de 12 grade, apoi vor creste din nou spre medii de 16 grade. Temperaturile minime se vor mentine in jurul a 8 grade pana in data de 14 aprilie, apoi si acestea vor scadea, spre 6 grade in data de 16 aprilie. In a doua parte a intervalului de prognoza vor reveni la medii de 8 grade. Pana in data de 13 aprilie nu vor fi precipitatii, apoi conditiile de ploaie vor fi tot mai ridicate, cu probabilitate mai mare de aparitie a acestora in intervalul 16 - 22 aprilie.

Vremea 16 - 29 aprilie 2018 in Banat

In primele zile ale intervalului, valorile termice vor scadea usor si treptat, de la o medie regionala a temperaturilor maxime de 22...23 de grade la inceput, pana la aproximativ 19 grade, pe data de 19 aprilie.

Apoi, vremea se va incalzi din nou, astfel incat, pe 24 aprilie, se vor atinge iarasi valori maxime de 23 de grade, in medie. In ultimele zile ale prognozei temperatura aerului va fi in scadere, spre o valoare medie a maximelor diurne de 18 grade la sfarsitul intervalului. Regimul termic nocturn va avea o evolutie similara, minimele fiind in scadere in prima parte a intervalului, de la 14 grade la inceput, pana la 6...7 grade pe 21 aprilie, apoi vor creste din nou si se vor situa, in general, intre 8 si 10 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata pe 17 si 18 aprilie si, din nou, dupa data de 23 aprilie.

Vremea 16 - 29 aprilie 2018 in Crisana

Valorile termice maxime diurne vor scadea la inceputul intervalului, de la 24 de grade in prima zi pana la 19 grade in intervalul 18 - 20 aprilie. Ulterior, va avea loc un proces de incalzire, care va determina o medie regionala a temperaturilor maxime de aproximativ 22 de grade in jurul datei de 24 aprilie.

In cea de a doua saptamana de prognoza, vremea se va raci usor si treptat, astfel incat, la finalul intervalului de prognoza, va deveni apropiata de normal din punct de vedere termic, iar media temperaturilor diurne se va situa in jurul valorii de 18 grade.

Regimul termic nocturn va fi caracterizat de temperaturi in scadere in prima parte a intervalului, de la 12 grade la inceput, pana la aproximativ 5 grade pe 21 aprilie. Intre 22 si 29 aprilie minimele termice nu vor avea variatii importante si se vor situa, in general, intre 7 si 9 grade.

Vor fi averse pe 17 si 18 aprilie, iar ulterior probabilitatea de ploaie va creste dupa data de 23 aprilie si se va mentine ridicata pana la sfarsitul intervalului de prognoza.

Vremea 16 - 29 aprilie 2018 in Maramures

In prima saptamana de prognoza, desi vor fi usoare variatii termice de la o zi la alta, vremea va fi mai calda, decat in mod obisnuit. Astfel, in 10 aprilie, media regionala a temperaturilor maxime, va scadea usor spre 22 de grade, ulterior, in urmatoarele doua zile va creste, ajungand la 24...25 de grade, iar pana in 15 aprilie, va scadea usor si se va situa in jurul valorii de 21 de grade. Dupa aceasta data, este anticipata o racire, ce va apropia regimul termic diurn de norme multianuale ale perioadei, respectiv, o medie, ce nu va depasi 16...18 grade.

Minimele termice vor oscila, in medie, intre 6 si 8 grade, cu valori mai ridicate in jurul datei de 13 aprilie, dar si mai coborate dupa data de 19 aprilie, cand sunt estimate minime in jur de 4 grade.

Vremea 16 - 29 aprilie 2018 la munte

Valorile termice vor fi in scadere treptata pina in 19 aprilie, astfel incat mediile maximelor vor cobori de la 14 grade pana spre 6 grade, iar minimele de la 4...5 grade spre valori de -2...0 grade.

Ulterior vor marca o crestere usoara, astfel ca spre finalul intervalului valorile diurne vor inregistra in medie 8 grade, iar cele nocturne in jurul a 0 grade.

Pana in data de 22 aprilie precipitatiile se vor manifesta cu o frecventa mai mare si, foarte probabil, ca in intervale scurte sa fie si mai insemnate cantitativ.