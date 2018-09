ANM, prognoza meteo. Vremea se schimba radical

ANM a anuntat ca urmeaza o perioada de instabilitate atmosferica ce va fi caracterizata prin ploi si intensificari ale vantului.

Potrivit ANM in cea mai mare parte a tãrii vor fi perioade de timp cu instabilitate atmosfericã accentuatã ce se va manifesta prin averse, descãrcãri electrice si intensificãri de scurtã duratã ale vantului.

O usoara racire a vremii se va face simtita si in regiunile extracarpatice, insa in continuare temperaturile vor ramane usor mai ridicate in comparatie cu media climatologica a perioadei. In vest, centru si nord pe arii relativ extinse se vor semnala averse slabe de ploaie insotite de descarcari electrice, in timp ce in sud si est astfel de fenomene se vor produce numai in mod local, insa intensitatea acestora va fi ceva mai ridicata datorita temperaturilor mai crescute, astfel incat cu totul izolat isi vor putea face aparitia si vijeliile, iar cu totul punctiform in Oltenia cantitatile de apa vor ajunge pana la 10-15 mm.

Vantul va sufla slab in aproape toata tara, cel mult slab pana la moderat in sud-vestul extrem. Temperaturile maxime se vor situa in general intre 23 si 28 de grade in Transilvania, Maramures, Banat si Crisana (cu cele mai scazute valori asteptate a se inregistra in depresiunile din estul Transilvaniei) si 27-32 de grade in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova.

Ploile vor avea si caracter torential, cantitãtile de apã vor depãsi pe arii restranse 30-40 l/mp si vor fi conditii de grindinã. In cursul noptii, fenomenele vor continua local in sud-est si pe spatii mai mici in zonele montane.