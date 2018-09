ANUNȚ BOMBĂ de la FISC: Vor fi controale la sânge. Ce persoane sunt vizate

ANAF a inceput sa ia la puricat piata masinilor second-hand. Adica o piata din care statul nu prea incaseaza impozite, deoarece masinile se cumpara si se vand fara achitarea TVA-ului. O masura care sa limiteze aceste tranzactii ilegale este ca orice persoana fizica cu mai mult de doua vehicule cumparate pe an, sa fie controlat la sange si masina retinuta pentru verificari.

Primul pas pentru eradicarea evaziunii fiscale in domeniul masinilor second-hand a fost facut. Mai multe firme al caror obiect de activitate era tranzactionarea de vehicule rulate au fost controlate de Directia Generala Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF. 38 de firme din Romania au facut achizitii intracomunitare in valoare de 180.000.000 lei fara sa achite obligatiile fiscale, nici macar la re-vanzarea lor catre alte persoane fizice. Cam asta s-a intamplat cu firmele oficiale neplatitoare de taxe...

Insa urmeaza un pas si mai drastic. Verificarea persoanelor fizice, cu tinta directa pe samsarii de vehicule din targuri sau care le comercializeaza online. ANAF a anunat ca urmeaza verificarea achizitiilor de vehicule din Europa de catre persoanele fizice, iar fiecare al doilea autoturism luat in evidenta la Circa Financiara de cineva se va solda cu retinerea vehicului pentru verificari suplimentare. Mai pe romaneste, daca cineva ia in evidenta in acelasi an doua sau mai multe vehicule, acestea vor fi retinute ca sa-si dea ANAF seama daca acele vehicule au fost sau nu vandute mai departe si daca s-a platit sau nu TVA.

Atunci cand aduc de afara vehicule second-hand, samsarii le iau in evidenta pe numele lor, timp de cateva zile sau saptamani, pana cand vand masina, pentru a putea sa-i dea un certificat fiscal noului cumparator. Exista samsari care in cursul unui an au zeci sau sute de vehicule luate in evidenta, dupa care radiate si vandute mai departe, pentru care achita doar sume minime la impozitul anului urmator. E clar ca cineva care face aceasta miscare cumpara si vinde masini mai departe.

Pe genul acesta de persoane vrea ANAF sa le ia in colimator. Iar luatul in evidenta fiscala este singurul mod prin care ANAF isi poate da seama cate masini ai vandut si cumparat ca persoana fizica. Dar, in acelasi timp, nu este clar cu ce drept vrea ANAF sa incaseze taxe de la samsari, deoarece masina fiind second-hand, la achizitia sa noua s-a platit intr-o alta tara membra UE TVA-ul aferent. Asadar, TVA pe lucruri second-hand nu prea se poate.