Anunț de ultimă oră din Costa Rica! Vești groaznice pentru Elena Udrea. Este oficial

Topul celor mai sanatoase țari din lume. Poziția rușinoasa pe care o ocupa Romania Institutul Legatum a publicat topul celor mai sănătoase națiuni din lume în 2018, iar România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Potrivit clasamentului care include 149 de țări, pe primul loc, cea mai sănătoasă națiune, este Singapore, în timp ce pe poziția secundă se află Luxemburg, iar pe trei se situează Japonia

Livia Stanciu a fost data afara de la Institutul Național al Magistraturii Judecătorul CCR Livia Stanciu, fost președinte al ÎCCJ, a fost dată afară, miercuri, de la Institutul Național al Magistraturii în urma deciziei Curții Europene a Drepturilor Omului că nu a asigurat un proces echitabil fostului primar de Râmnicu Vâlcea Mircia Gutău

Sanescu și Șova raman in guvern pana cand vrea Iohannis Pentru că demisiile miniștrilor Paul Stănescu și Lucian Șova trebuie să fie semnate de președinte, practic, Viorică Dăncilă stă la mâna lui Iohannis pentru a-i da afară, oficial, pe cei doi. Citește mai departe...

Programul evenimentelor de 1 Decembrie din Bucuresti si Alba Iulia Ministerul Apararii Nationale transmite ca aproape 4.000 de militari, cu peste 200 mijloace tehnice si 50 de aeronave, vor participa la parada militara organizata de Ziua Nationala in Bucuresti.

Mesaj din PSD Olt, dupa demisia lui Stanescu din Guvern Preşedintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu, a declarat, joi, că faptul că dacă opinia lui Paul Stănescu nu a fost acceptată de Comitetul Executiv al partidului, nu înseamnă că nu este una corectă. Citește mai departe...

Liberalii cer in Senat demiterea lui Bogdan Trif, ministrul unei „țari fara brand” Liberalii au depus, la Senat, o moţiune simplă împotriva ministrului Turismului, Bogdan Trif, căruia îi cer demisia, de ...

Mihaela Radulescu, luata la intrebari de Dani Oțil: "Nu știu pe ce plaja am fost, dar nu aveam nimic pe mine!" Mihaela Rădulescu a fost luată la întrebări – incomode, firește – de Dani Oțil. Totul s-a petrecut sub privirile telespectatorilor, la emisiunea matinală de la Antena 1. Vedeta nu a evitat întrebările incomode, ba chiar a acceptat să intre într-un joc organizat ad-hoc. Este vorba despre "Am/N-am", iar alături de Mihaela

Accident cu șase raniți, la ieșirea din Slobozia spre Urziceni, pe DN2A. Doua mașini s-au lovit frontal Neatenția la volan a făcut șase victime în Ialomița. Două autoturisme s-au lovit frontal, iar ambii șoferi, dar și pasagerii din autoturisme au ajuns la spital. A pătruns pe contrasens ca să evite o tamponare Accidentul rutier s-a produs la ieșirea din Slobozia spre Urziceni, pe DN2A.

Guvernul a aprobat mecanismul de economisire pentru copii - Junior Centenar Guvernul a adoptat instituirea unui mecanism de economisire pentru copii, contul de economii "Junior Centenar", care să faciliteze accesul la educaţie şi să acopere lipsa de venituri, a anunţat prim-ministrul Viorica Dăncilă, joi, în deschiderea şedinţei Citește mai departe...