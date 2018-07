Anunt de ultima ora de la meteorologi. Cum va fi vremea in acest weekend

La final de saptamana vremea va ramane instabila, iar temperaturile se vor situa sub cele normale la aceasta data in majoritatea regiunilor. Cerul va avea innorari temporar accentuate si vor fi averse si descarcari electrice pe arii relativ extinse la deal, la munte, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea, local in Muntenia si izolat in Oltenia.

Ploile vor avea si caracter torential si pe suprafete mici se vor acumula cantitati de apa de peste 20-25 l/mp. Vor fi conditii de grindina. Astfel, vineri, vremea va fi in general instabila. Cerul va avea innorari temporar accentuate si se vor semnala averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, in zonele de deal si de munte si local in restul teritoriului. Ploile vor avea si caracter torential, iar pe suprafete mici cantitatile de apa vor fi mai insemnate si va cadea grindina. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 23 si 32 de grade, iar cele minime intre 13 si 23 de grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral.

Sambata, vremea va fi in continuare in general instabila. Local, mai ales in zonele de deal si de munte, vor fi innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Izolat se vor acumula cantitati de apa mai insemnate si vor fi conditii de grindina, scrie observator.tv. In celelalte regiuni, inclusiv pe litoral, vom vedea soarele. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 25 si 33 de grade, iar cele minime se vor incadra intre 13 si 23 de grade, mai coborate in depresiunile din estul Transilvaniei, pana spre 10 grade.