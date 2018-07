Anunt de ultima ora facut de Tudorel Toader: Voi analiza dosarele iar vineri...

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca dosarele celor patru candidati pentru sefia DNA vor fi analizate in perioada urmatoare iar vineri se va ajunge la o concluzie cu privire la o eventuala nominalizare sau se va relua procedura.

"Directia de Resurse Umane (...) va verifica sa vada daca fiecare dosar contine toate piesele necesare. Maine, membrii comisiei vor studia dosarele, vor analiza programele manageriale. Joi, incepand cu ora 9,00, voi convoca membrii comisiei pentru interviu, evident, si candidatii. Dupa care, vineri, deliberam, ajungem la o concluzie, functie de care continuam procedura", a precizat Toader, la sediul Ministerului Justitiei.

El a adaugat ca este foarte posibil ca unul dintre cei patru sa fie desemnat candidat pentru sefia DNA, dar, in aceeasi masura, este foarte posibil ca niciunul sa nu fie propus, in acest caz fiind reluata procedura. Cei patru procurori care si-au depus candidatura la selectia organizata pentru functia de procuror-sef al DNA sunt: Florentina Mirica - procuror-sef serviciu la Sectia de combatere a coruptiei din cadrul DNA, Cristian Lazar - procuror-sef adjunct la Sectia urmarire penala din cadrul Parchetului General, Marius Iacob - procuror-sef adjunct al DNA si Elena Grecu - procuror-sef serviciu in structura centrala a DNA. Functia de procuror-sef al DNA a devenit vacanta dupa ce Laura Codruta Kovesi a fost revocata din aceasta calitate printr-un decret emis pe 9 iulie de presedintele Klaus Iohannis, care a pus in aplicare o decizie a Curtii Constitutionale.