Anuntul NASA: Un asteroid masiv se apropie de Pamant

Un asteroid suficient de mare pentru distruge o zona de dimensiunea Parisului este in drum spre Pamant, a avertizat NASA. Se estimeaza ca roca spatiala gigantica ar avea diametrul intre 92 si 210 m, noteaza Express.

Un astfel de asteroid ar putea face ravagii pe Pamant, mai ales daca va atinge un oras de dimensiunea capitalei franceze sau Londra. Potrivit Observatorului Astrofizic Smithsonian a declarat ca un asteroid cu diametrul de 1 kilometru ar fi suficient pentru a distruge un teritoriu de dimensiunea unui stat american mediu. Dar vestea buna este ca asteroidul UG1 va evita Pamantul. NASA se asteapta ca roca spatiala sa ajunga la distanta de Pamant de aproximativ 0.02675 unitati astronomice (UA) sau 10.41 distante lunare (LD) la 3.45am BST (2.45-am UTC), joia viitoare.

Distanta astronomica este o masura medie a distantei dintre Pamant si Soare. Distanta lunara este spatiul mediu dintre Pamant si Luna. Roca va trece la o distanta de 10 ori mai mare decat cea dintre Pamantul-Luna. Agentia Spatiala Europeana (ESA) spune ca toti asteroizii si cometele care ar putea "sa atinga planeta noastra si, in functie de marimea lor, sa provoace dezastre considerabile".

ESA a declarat: "NEO sunt asteroizi sau comete variind de la cativa metri pana la cateva zeci de kilometri. Din mai mult de 600.000 de asteroizi cunoscuti in sistemul nostru solar, mai mult de 16.000 sunt aproape de Pamant". Sansele sa loveasca Pamantul sunt slabe, insa Agentia spatiala a subliniat importanta urmaririi acestora pentru a prezice posibilitatea unor viitoare efecte. Saptamana viitoare, asteroidul va traversa vidul spatial la o viteza de aproximativ 60.000 km / h (13.42 km / sec) in timpul calatoriei sale in jurul Soarelui. Odata ce asteroidul si-a incheiat traseul, NASA nu se asteapta ca UG1 se mai apropiere de Pamant pana la data de 29 decembrie 2021.