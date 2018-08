Apar informatii noi despre protestele din 10 august! Au fost implicate si multinationalele?

Au trecut fix 3 saptamani de la mitingul Diasporei de la Bucuresti din data de 10 august, dar nici pana acum nu a fost facuta lumina in acest dosar. Probabil ca vor mai trece multi ani pana cand vom afla adevarul despre aceste proteste, despre cine a fost in spatele mobilizarii oamenilor, despre finantatorii din umbra ai mitingului.

Cum au fost "sechestrati" mai multi factori decizionali, reprezentanti ai autoritatilor statului, intr-o cladire din spatele Guvernului, lipsiti de informatii esentiale, dar pusi sa ia decizii in noaptea protestului din 10 august; ce ar putea sa insemne controversele privind ora la care a fost semnat ordinul de evacuare; de ce este important cine a dat ordinul de oprire a metroului si ce a facut Carmen Dan in calitate de ministru in data de 10 august - sunt doar cateva dintre informatiile pe care a decis sa le faca publice, pastrandu-si deocamdata anonimatul, o persoana care a facut parte din zona decizionala in cadrul reprimarii protestelor pasnice din Piata Victoriei.

Pe 10 august, ziua in care mitingul diasporei a fost reprimat brutal de fortele de ordine, intr-o cladire a Jandarmeriei Romane aflata pe Bulevardul Iancu de Hunedoara, in spatele Guvernului, avand curte comuna cu acesta, si-au petrecut dupa-amiza si inceputul zilei de 11 august cativa reprezentanti ai autoritatilor statului, care "au fost in Piata Victoriei fara sa fie, de fapt, acolo", dupa cum a precizat cineva prezent in acea cladire.

Un alt aspect foarte important povestit de sursa citata este lipsa de reactie la aflarea unor informatii certe despre reprezentantii galeriilor de fotbal care veneau spre piata. S-a stiut de ei, puteau sa fie opriti cu mult inainte de a ajunge in piata, dar nu s-a facut nimic. De exemplu, la ora 18.00, in Piata se apropia galeria de la Petrolul Ploiesti: "Singurele discutii avute acolo si pe care nu le-am inteles, eu n-as fi actionat ca ei, dar nu pot sa ma pun in locul lor, au fost cele legate de informatiile cu venirea celor din galerii spre protest. Pe la ora sase dupa-amiaza, au aflat ca vine galeria de la Ploiesti si ca se indreapta spre Bucuresti si, atunci, viceprimarul Badulescu a spus sa mearga sa-i opreasca sa nu ajunga in oras. Toata lumea a ridicat din umeri. N-a spus nimeni nici ca se duce, nici ca nu se duce. Omul a insistat, dati-mi voie, ma duc cu politia locala sa-i opresc. Nu i s-a dat voie. Au spus ca se ocupa ei".

Astfel, din ceea ce povestesc sursele ziare.com, citate de Comisarul, in evenimentele din data de 10 august a fost implicata si galeria echipei Petrolul Ploiesti. Ce sa caute suporterii ploiesteni la un acest miting? Vom explica pe larg in randurile de mai jos. Se dovedeste inca o data ca multinationalele ar putea fi implicate in aceste manifestari. Galeria de la Petrolul Ploiesti este finantata de Madalin Jorj Mihailovici, directorul Veolia. Se ridica astfel intrebarea daca nu cumva suporterii ploiesteni au venit la Bucuresti sa protesteze impotriva Guvernului pe banii Veolia! Si daca mergem mai departe pe firul logic si vedem ca bugetul de publicitate al Veolia este administrat de agentia The Grup (foarte apropiata de Statul Paralel) atunci parca lucrurile se leaga. De exemplu, unul dintre fondatorii agentiei The Grup, Mihaela Nicola, facea materiale de promovare pentru SRI! Atunci, ne putem intreba daca nu cumva prin cele 14 agentii detinute de fratii Nicola ar putea fi dirijati banii multinationalelor pentru a sprijini actiunile de protest impotriva Guvernului? Ar trebui ca autoritatile statului, Curtea de Conturi, Agentia Nationala de Administrare Fiscala sa ancheteze traseul banilor de la multinationale ca Veolia, catre agentiile de publicitate din cadrul The Grup, care la randul lor finanteaza diverse actiuni impotriva Executivului. Si uite asa, este foarte usor sa maresti tarifele la caldura, ca sa ai bani sa finantezi manifestari politice.