Apare un nou protocol secret: PROTOCOLUL PÎCCJ-DIPI

A iesit la iveala un nou protocol secret incheiat intre o institutie din sistemul judiciar si un serviciu de informatii. Este vorba despre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Departamentul de Informatii si Protectie Interna (DIPI), adica serviciul secret al Ministerului de Interne.

Jurnalistul Liviu Alexa, director al publicatiei Ziar de Cluj, a dezvaluit marti, 31 iulie 2018, "Protocolul de cooperare" dintre PICCJ si DIPI, incheiat in vara anului 2015 si semnat de Procurorul General al Romaniei de la acea vreme, Tiberiu Nitu (foto dreapta), si ministrul de Interne de atunci, Gabriel Oprea (foto stanga). Protocolul a fost declasificat in mai 2018, dar nu a fost prezentat opiniei publice.

In opinia noastra si in acest caz avem de-a face cu un protocol la fel de toxic precum cele incheiate de SRI cu PICCJ, ICCJ sau CSM, in conditiile in care el permite ingerinta unui serviciu secret in actul de urmarire penala, iar procurorii erau transformati in colaboratori ai unui serviciu secret, acest din urma lucru fiind interzis de art. 7 din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor care stabileste ca "Judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, personalul de specialitate juridica asimilat acestora si personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si parchetelor nu pot fi lucratori operativi, inclusiv acoperiti, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informatii". Or, conform DEX, "a coopera" este similar cu "a colabora".

Astfel, conform protocolului semnat de Nitu si Oprea, PICCJ si DIPI se angajau sa lucreze in baza unor planuri comune si in echipe operative comune, cele doua structuri urmand sa se informeze reciproc cu privire la datele sau informatiile obtinute care pot reprezenta un interes pentru una dintre parti. De asemenea, PICCJ si DIPI urmau sa faca schimb de informatii, date, documente si materiale. Iar aceasta activitate urma sa se desfasoare in sediul unitatilor de parchet, dar si in "locuri anume stabilite", ceea ce inseamna ca intalnirile puteau avea loc inclusiv in case conspirative.

In acelasi protocol se prevede obligativitatea PICCJ sa comunice modul in care au fost valorificate sesizarile primite din partea DIPI. Totodata, parchetul trebuia sa ceara acordul DIPI pentru valorificarea informatiilor transmise cu o alta valoare de destinatie initiala. Foarte important de precizat: protocolul cu DIPI producea efecte la toate directiile din cadrul PICCJ, inclusiv la nivelul DNA si DIICOT.