Apple a lansat iPhone XS, iPhone XS Max şi iPhone XR. Când vor fi disponibile în România

Americanii de la Apple au prezentat în cadrul unei conferinţe două telefoane iPhone XS, iPhone XS Max şi iPhone XR.

iPhone XS are un ecran de 5,8 inch şi certificare IP 68. iPhone iPhone XS Max are un ecran de 6,5 inci. Telefoanele au procesor A12 Bionic. Este primul procesor pe tehnologie de 7 nanometri din lume. Apple oferă în premieră spaţiu de stocare de 512 GB pe iPhone.iPhone XS are două camere de 12 MP. Camera frontală are 7 MP.

iPhone XR are un corp din aluminiu şi sticlă. Are certificare IP67. Ecranul este LCD edge to edge de 6,1 inci, liquid retina. Procesorul este A12 Bionic. Camera are 12 MP.

Preţuri

iPhone XR de la 749 de dolari. Va fi disponibil din 26 octombrie.

iPhone XS de la 999 de dolari

iPhone XS Max de la 1099 dolari

Disponibile din 21 septembrie şi din 28 septembrie în România. Sistemul de operare iOS 12 va fi disponibil din 17 septembrie.