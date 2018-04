Apple reintroduce butonul Home si mufa jack pentru casti la iPhone X

Dupa ce a renuntat la aceste specificatii, Apple le reintroduce pe iPhone X cu ajutorul unui accesoriu inedit. Apple a lansat un gadget care permite utilizatorulor iPhone X sa aiba un buton home, Touch ID si inclusiv mufa jack pentru casti.

Este un mic accesoriu, care se ataseaza la iPhone, in partea de jos a ecranului, prin portul Lightning. Gadgetul masoara 29 mm x 30 mm x 3,9 mm si este din pastic alb, in timp ce butonul propriu-zis este acoperit cu sticla, scrie Phone Arena.

Cu ajutorul acestui mic dispozitiv, iPhone X poate fi folosit la fel ca modelele mai vechi, prin deblocarea Touch ID. In plus, permite folosirea oricarui tip de casti. Daca este apasat o data, butonul fizic afiseaza ecranul home, daca e apasat de doua ori arata aplicatiile folosite recent, iar daca este atinut apasat permite accesul la asistenta digitala Siri. Gadgetul costa 69,99 dolari si poate fi folosit pe un iPhone X dacare are instalat sistemul de operare iOS 11.3.