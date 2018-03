Ar putea fi inchise! Blackberry a dat in judecata Facebook, Whastapp si Instagram

Facebook, WhatsApp si Instagram ar putea sa fie inchise. dupa ce Blackberry a actionat in instanta compania fondata de Mark Zuckerberg pe care o acuza ca i-a incalcat cu buna stiinta proprietatea intelectuala. BlackBerry pretinde functiile pe care le-a dezvoltat sunt folosite de Facebook in aplicatiile fara a avea drept. Este vorba de functii din partea de securitate, unele caracteristici ale interfetei grafice, dar si mai multe optiuni ce tin de functionalitate propriu-zisa a acestora.

Generarea cheilor de criptare, afisarea pictogramelor numerice pentru a evidentia notificarile, etichetarea persoanelor in poze, autocompletarea textului in casuta de cautare si oprirea notificarilor pentru o conversatie sunt cateva dintre caracteristicile vizate de proces. In cazul in care justitia americana da castig de cauza canadienilor de la BlackBerry, Facebook, Whatsapp si Instagram si-ar putea opri activitate.

Nu este neobisnuit ca o companie aflata pe o panta descendenta sau care incearca sa se reinventeze sa caute orice mijloace de finantare, inclusiv acest gen de procese. Au facut-o Yahoo! cu Facebook in 2012, Nokia cu Apple in 2016, iar exemplele ar putea continua. Cel mai probabil, dupa cum s-au incheiat diferende de acest gen, cele doua companii vor ajunge la o intelegere. Fie Facebook va fi de acord sa plateasca pentru brevetele detinute de BlackBerry, fie va gasi niste brevete proprii pentru care sa initieze propriul proces pentru a anula actiunea celor de la BlackBerry.